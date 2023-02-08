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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Группа ВИС: "Экологию Новосибирск" "тянет на дно" внешний управляющий

8 февраля 2023, 05:13
Фото: vk.com/ecologynsk
"Экология Новосибирск" пока продолжает выполнять функции регоператора

Группа ВИС прокомментировала лишение "Экологии Новосибирск" статуса регоператора

Владелец регоператора по обращению с ТКО считает, что внешний управляющий сознательно ухудшает экономического состояние "Экологии Новосибирска" в интересах конкурента по "мусорному" рынку

В группе ВИС по просьбе корреспондента Atas.info прокомментировали скандальную ситуацию вокруг возможного лишения ООО "Экология Новосибирск" статуса регионального оператора по обращению с отходами в Новосибирской области. Согласно официальной позиции ВИС, в состав которой входит "Экология Новосибирск", группа предприняла все необходимые действия для получения компанией банковской гарантии и была выступить поручителем и обеспечить гарантийный депозит размером 100% от номинала банковской гарантии. Подобные предложения, по словам представителей ВИС, были неоднократно направлены внешним управляющим Ирине Курочке и Владиславу Баряеву. Однако те их проигнорировали.

"К сегодняшней ситуации, по нашему мнению, привела целенаправленная деятельность внешних управляющих, которые принимали решения, не направленные на финансовое оздоровление компании, а лишь усиливали риск банкротства и лишения статуса регоператора. Против получения банковской гарантии консолидировано выступила группа кредиторов, действующая в интересах МУП "Спецавтохозяйство". Сегодня муниципальный перевозчик не скрывает своих планов полностью заменить на рынке ООО "Экология-Новосибирск", - говорится в официальном ответе группы ВИС.
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Подчеркивается, что за 3,5  месяца, что компания находится под внешним управлением, не разработан план финансового оздоровления "Экологии Новосибирск" и принято эффективных шагов по взысканию дебиторской задолженности, которая помогла бы погасить задолженность перед кредиторами. Вместо этого были "созданы формальные обстоятельства для лишения статуса регионального оператора с последующей подачей заявления о прекращении процедуры внешнего управления и открытии конкурсного производства".

На этом фоне, считают в группе ВИС, все еще сохраняются возможности для вывода компании из кризиса и сохранения функции регоператора. Дебиторская задолженность "Экологии Новосибирск" значительно превышает кредиторскую - 1 212 719 000 руб. к 880 721 407 руб.

"Группа ВИС оставляет за собой право, действуя в правовом поле, оспаривать решения, которые наносят финансовый ущерб как "Экологии-Новосибирск", так и холдингу, в который она входит", - говорится в ответе на вопросы редакции.
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Во вторник, 7 февраля, в ходе заседания специальной комиссии при правительстве Новосибирской области были найдены два основания, которые могут послужить поводом для лишения статуса регоператора:  нарушение утвержденной схемы обращения с отходами, и непредставление банковской гарантии на 2023 год. Однако соответствующий приказ регионального МинЖКХ пока не издан.

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