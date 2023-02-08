В группе ВИС по просьбе корреспондента Atas.info прокомментировали скандальную ситуацию вокруг возможного лишения ООО "Экология Новосибирск" статуса регионального оператора по обращению с отходами в Новосибирской области. Согласно официальной позиции ВИС, в состав которой входит "Экология Новосибирск", группа предприняла все необходимые действия для получения компанией банковской гарантии и была выступить поручителем и обеспечить гарантийный депозит размером 100% от номинала банковской гарантии. Подобные предложения, по словам представителей ВИС, были неоднократно направлены внешним управляющим Ирине Курочке и Владиславу Баряеву. Однако те их проигнорировали.