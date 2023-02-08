Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:15
В группе ВИС по просьбе корреспондента Atas.info прокомментировали скандальную ситуацию вокруг возможного лишения ООО "Экология Новосибирск" статуса регионального оператора по обращению с отходами в Новосибирской области. Согласно официальной позиции ВИС, в состав которой входит "Экология Новосибирск", группа предприняла все необходимые действия для получения компанией банковской гарантии и была выступить поручителем и обеспечить гарантийный депозит размером 100% от номинала банковской гарантии. Подобные предложения, по словам представителей ВИС, были неоднократно направлены внешним управляющим Ирине Курочке и Владиславу Баряеву. Однако те их проигнорировали.
"К сегодняшней ситуации, по нашему мнению, привела целенаправленная деятельность внешних управляющих, которые принимали решения, не направленные на финансовое оздоровление компании, а лишь усиливали риск банкротства и лишения статуса регоператора. Против получения банковской гарантии консолидировано выступила группа кредиторов, действующая в интересах МУП "Спецавтохозяйство". Сегодня муниципальный перевозчик не скрывает своих планов полностью заменить на рынке ООО "Экология-Новосибирск", - говорится в официальном ответе группы ВИС.
Подчеркивается, что за 3,5 месяца, что компания находится под внешним управлением, не разработан план финансового оздоровления "Экологии Новосибирск" и принято эффективных шагов по взысканию дебиторской задолженности, которая помогла бы погасить задолженность перед кредиторами. Вместо этого были "созданы формальные обстоятельства для лишения статуса регионального оператора с последующей подачей заявления о прекращении процедуры внешнего управления и открытии конкурсного производства".
На этом фоне, считают в группе ВИС, все еще сохраняются возможности для вывода компании из кризиса и сохранения функции регоператора. Дебиторская задолженность "Экологии Новосибирск" значительно превышает кредиторскую - 1 212 719 000 руб. к 880 721 407 руб.
"Группа ВИС оставляет за собой право, действуя в правовом поле, оспаривать решения, которые наносят финансовый ущерб как "Экологии-Новосибирск", так и холдингу, в который она входит", - говорится в ответе на вопросы редакции.
Во вторник, 7 февраля, в ходе заседания специальной комиссии при правительстве Новосибирской области были найдены два основания, которые могут послужить поводом для лишения статуса регоператора: нарушение утвержденной схемы обращения с отходами, и непредставление банковской гарантии на 2023 год. Однако соответствующий приказ регионального МинЖКХ пока не издан.