В 16 часов по местному времени в терминале начнётся торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию отечественной гражданской авиации. Ориентировочно в 19 часов состоится собственно церемония открытия, в ходе которой запланировано прямое включение из Москвы. К собравшихся обратится президент России. Владимир Путин. Во время прямого включения присутствия журналистов не предусмотрено, уточнили в пресс-службе аэропорта.