Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В четверг, 9 февраля, в Новосибирском аэропорту Толмачево им. Александра Покрышкина будет официально открыт новый пассажирский терминал. Стали известны подробности церемонии открытия нового терминала аэропорта Толмачево.
В 16 часов по местному времени в терминале начнётся торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию отечественной гражданской авиации. Ориентировочно в 19 часов состоится собственно церемония открытия, в ходе которой запланировано прямое включение из Москвы. К собравшихся обратится президент России. Владимир Путин. Во время прямого включения присутствия журналистов не предусмотрено, уточнили в пресс-службе аэропорта.
16 января 2023, на встрече с главой государства губернатор Новосибирской области Андрей Травников приглашал Президента РФ Владимира Путина на церемонию открытия нового терминала.
Строительство нового терминала началось в 2019 году. Его площадь около 58 тысяч квадратных метров, терминал станет самым крупным из региональных аэровокзалов России.