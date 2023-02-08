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Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Путин обратится к участникам церемонии открытия нового терминала аэропорта Толмачево

8 февраля 2023, 06:58
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин
В Новосибирске 9 февраля 2023 пройдёт церемония открытия нового терминала аэропорта Толмачево. К гостям церемонии обратится президент Владимир Путин

В четверг, 9 февраля, в Новосибирском аэропорту Толмачево им. Александра Покрышкина будет официально открыт новый пассажирский терминал. Стали известны подробности церемонии открытия нового терминала аэропорта Толмачево.

В 16 часов по местному времени в терминале начнётся торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию отечественной гражданской авиации. Ориентировочно в 19 часов состоится собственно церемония открытия, в ходе которой запланировано прямое включение из Москвы. К собравшихся обратится президент России. Владимир Путин. Во время прямого включения присутствия журналистов не предусмотрено, уточнили в пресс-службе аэропорта.

Новый терминал аэропорта "Толмачево" строили в Новосибирске несколько лет
Фото: Дмитрий Тростников

16 января 2023, на встрече с главой государства губернатор Новосибирской области Андрей Травников приглашал Президента РФ Владимира Путина на церемонию открытия нового терминала.

Строительство нового терминала началось в 2019 году. Его площадь около 58 тысяч квадратных метров, терминал станет самым крупным из региональных аэровокзалов России.

Электричка вместо аэроэкспресса свяжет Толмачево и Новосибирск
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#Артем Шершнев#Аэропорт Толмачево#Открытие#Самолеты#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Путин#Андрей Травников#Открытие нового терминала аэропорта «Толмачево»
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