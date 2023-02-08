В Новосибирске 34-летний мужчина зарезал своего отчима

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Вечером 7 февраля молодой мужчина пришел в гости к маме и отчиму. С ним они решили выпить и поговорить, но беседа в какой-то момент переросла в ссору.
«Повод для конфликта был незначительный, как рассказал подозреваемый. Однако привел к тому, что он схватился за кухонный нож и ударил им 61-летнего сожителя матери в шею», - рассказала о ходе событий представитель Следкома Новосибирской области Елена Коновалова.
Мужчина скончался сразу. В квартиру вызвали сотрудников ГУ МВД региона. Они задержали пасынка.
Против него возбудили уголовное дело. Самого арестовали, а нож отправили на экспертизу.