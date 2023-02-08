atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

В Новосибирске 34-летний мужчина зарезал своего отчима

8 февраля 2023, 05:58
Фото: СУ СКР НСО
В Новосибирске 34-летний мужчина зарезал своего отчима
Житель Новосибирска кухонным ножом убил своего 61-летнего отчима, как он сам признал, из-за пустяка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Вечером 7 февраля молодой мужчина пришел в гости к маме и отчиму. С ним они решили выпить и поговорить, но беседа в какой-то момент переросла в ссору.

«Повод для конфликта был незначительный, как рассказал подозреваемый. Однако привел к тому, что он схватился за кухонный нож и ударил им 61-летнего сожителя матери в шею», - рассказала о ходе событий представитель Следкома Новосибирской области Елена Коновалова.

Мужчина скончался сразу. В квартиру вызвали сотрудников ГУ МВД региона. Они задержали пасынка.

Против него возбудили уголовное дело. Самого арестовали, а нож отправили на экспертизу.

#Алина Шефер#Убийство#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В 6 млрд рублей оценили стоимость высоток на месте «Универсама» риелторы Новосибирска
Вчера, 05:29
«Экологию-Новосибирск» лишают статуса регионального оператора по обращению с ТКО
Вчера, 07:27
Женщине из Новосибирска предложили купить 3-е место в конкурсе красоты за 50 000 $
Вчера, 05:56
Прокуратура вынудила мэра Локтя остановить вырубку сосен в Нижней Ельцовке
Сегодня, 01:32
Бывший милиционер из Новосибирской области Владимир Шталь погиб на СВО
Сегодня, 02:35
В Новосибирске сдвинули срок сдачи гостиницы «Турист» после реконструкции
Сегодня, 02:23