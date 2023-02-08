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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

В Новосибирске из автобуса выгнали «зайчика»-боксера – кондуктору не поздоровится

8 февраля 2023, 09:12
Фото: 1MI
Кондуктора, выгнавшего ребенка из автобуса, ищут в Новосибирске

В Новосибирске кондуктор выгнала из автобуса 12-летнего мальчика

Кондуктор автобуса №13 в Новосибирске высадила 12-летнего школьника, не оплатившего проезд. Перевозчик устроил опознание сотрудника, который так поступил с ребенком.

Инцидент произошел 6 февраля. Мальчик поехал на автобусе в секцию по боксу, но так и не добрался вовремя. По пути его высадила кондуктор.

Оказалось, у ребенка не прошла оплата по транспортной карте. Юному спортсмену пришлось идти пешком несколько километров.

Перевозчик в разговоре с «Вести Новосибирск» заявил, что нарушительницу закона уже ищет среди своих сотрудников. Ей отстранят от работы, а для мальчика устроят праздник в качестве извинений.

#Алина Шефер#Кондуктор#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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