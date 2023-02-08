В Новосибирске из автобуса выгнали «зайчика»-боксера – кондуктору не поздоровится

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Инцидент произошел 6 февраля. Мальчик поехал на автобусе в секцию по боксу, но так и не добрался вовремя. По пути его высадила кондуктор.
Оказалось, у ребенка не прошла оплата по транспортной карте. Юному спортсмену пришлось идти пешком несколько километров.
Перевозчик в разговоре с «Вести Новосибирск» заявил, что нарушительницу закона уже ищет среди своих сотрудников. Ей отстранят от работы, а для мальчика устроят праздник в качестве извинений.