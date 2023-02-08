atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:55

Published Сегодня, 01:55

Modified Сегодня, 01:58

Updated Сегодня, 01:58

В Новосибирске начали пошив накидок-невидимок для солдат на СВО

8 февраля 2023, 01:55
Фото: 1MI
В Новосибирске создают накидки-невидимки для солдат на СВО
Защитные накидки с «эффектом» невидимости для военных СВО начали изготавливать в Новосибирске. Это специально разработанный камуфляж, который поможет бойцам не попасть в обзор тепловизоров.

Как рассказал Сиб.фм один из разработчиков Алексей Некрасов, уникальный плащ создается совместно с Советом отцов региона, Росгвардией и силовыми ведомствами. Эта форма уже прошла испытания.

Накидка сделает солдата незаметным для тепловизора. Это поможет группам передвигаться на позиции. Также ее можно использовать в качестве носилок для раненого товарища или закрывать ею технику.

Это «невидимое» одеяло уже отправили в Минобороны РФ. Их выдадут военным.

#Алина Шефер#Зона СВО#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация
Подпишитесь
В 6 млрд рублей оценили стоимость высоток на месте «Универсама» риелторы Новосибирска
Вчера, 05:29
«Экологию-Новосибирск» лишают статуса регионального оператора по обращению с ТКО
Вчера, 07:27
Женщине из Новосибирска предложили купить 3-е место в конкурсе красоты за 50 000 $
Вчера, 05:56
Прокуратура вынудила мэра Локтя остановить вырубку сосен в Нижней Ельцовке
Сегодня, 01:32
Бывший милиционер из Новосибирской области Владимир Шталь погиб на СВО
Сегодня, 02:35
В Новосибирске сдвинули срок сдачи гостиницы «Турист» после реконструкции
Сегодня, 02:23