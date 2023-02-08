В Новосибирске начали пошив накидок-невидимок для солдат на СВО

Posted Сегодня, 01:55
Published Сегодня, 01:55
Modified Сегодня, 01:58
Updated Сегодня, 01:58
Как рассказал Сиб.фм один из разработчиков Алексей Некрасов, уникальный плащ создается совместно с Советом отцов региона, Росгвардией и силовыми ведомствами. Эта форма уже прошла испытания.
Накидка сделает солдата незаметным для тепловизора. Это поможет группам передвигаться на позиции. Также ее можно использовать в качестве носилок для раненого товарища или закрывать ею технику.
Это «невидимое» одеяло уже отправили в Минобороны РФ. Их выдадут военным.