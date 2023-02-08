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Published Сегодня, 03:11

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Updated Сегодня, 03:14

В Новосибирске прокуратура добилась очистки остановок трамвая от снега

8 февраля 2023, 03:11
Фото: 1MI
После жалоб новосибирцев очистили от снега трамвайные остановки
Прокуратура наказала главу МКУ «Ленинское» за плохую уборку снега на трамвайных остановках в Новосибирске. Проверку начали после жалоб читателей Atas.info.

Новосибирцы рассказали ранее, что не могут войти в трамваи из-за груды снега на платформе. Также транспорт из-за этого не может открыть им двери.

«Прокуратура установила, что не осуществлена очистка 7 трамвайных платформ: «Микрорайон Чистая Слобода» (2), «Облачная» (2), «пер.Широкий», «Степная», «Метро пл. Маркса»», - сообщает ведомство.

Дисциплинарное наказание понес руководитель МКУ «Ленинское». Нарушение уже устранили.

В Новосибирске из-за сугробов пассажиры не могут попасть в трамваи
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#Алина Шефер#Прокуратура#Снег#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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