В Новосибирске прокуратура добилась очистки остановок трамвая от снега

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Новосибирцы рассказали ранее, что не могут войти в трамваи из-за груды снега на платформе. Также транспорт из-за этого не может открыть им двери.
«Прокуратура установила, что не осуществлена очистка 7 трамвайных платформ: «Микрорайон Чистая Слобода» (2), «Облачная» (2), «пер.Широкий», «Степная», «Метро пл. Маркса»», - сообщает ведомство.
Дисциплинарное наказание понес руководитель МКУ «Ленинское». Нарушение уже устранили.