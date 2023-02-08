В Новосибирске прокуратура спасла измученных собак из частного питомника

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Ранее историю про зоопарк живодеров писал «Сибкрай». Им стало известно, что в Октябрьском районе города содержат в плохих условиях породистых кошек и собак. Они заражены глистами и блохами, истощенные и грязные.
Некоторых смогли спасти волонтеры. Но большая часть собак осталась там, погибать в маленьких клетках. Только правоохранители могли на это повлиять, что они и сделали.
«Было установлено, что собаки содержались в условиях, причиняющих им страдания, в том числе часть животных находилась в уличном неотапливаемом парнике. Возбуждено уголовное дело», - передает пресс-служба прокуратуры региона.
Материалы дела изъяли из отдела СУ УМВД России по Новосибирску и передали Следкому региона. Они продолжат расследование.