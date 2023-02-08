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Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

В Новосибирске прокуратура спасла измученных собак из частного питомника

8 февраля 2023, 05:40
Фото: Прокуратура НСО
Прокуроры спасли истощенных собак из частного питомника в Новосибирске
Прокуроры забрали из частного питомника в Новосибирске больных собак, которых морили голодом. Против заводчиков возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Ранее историю про зоопарк живодеров писал «Сибкрай». Им стало известно, что в Октябрьском районе города содержат в плохих условиях породистых кошек и собак. Они заражены глистами и блохами, истощенные и грязные.

Некоторых смогли спасти волонтеры. Но большая часть собак осталась там, погибать в маленьких клетках. Только правоохранители могли на это повлиять, что они и сделали.

«Было установлено, что собаки содержались в условиях, причиняющих им страдания, в том числе часть животных находилась в уличном неотапливаемом парнике. Возбуждено уголовное дело», - передает пресс-служба прокуратуры региона.

Материалы дела изъяли из отдела СУ УМВД России по Новосибирску и передали Следкому региона. Они продолжат расследование.

 

#Алина Шефер#Прокуратура#Собаки#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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