В Новосибирске ребенок на тюбинге врезался в автомобиль

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Как рассказали случайные свидетели, инцидент произошел еще 5 февраля. Только сейчас они решали предать ему огласки так, как обеспокоились судьбой ребенка.
«В нашем поле зрения ребенок был с другом, но без присмотра взрослых. Они скатывались по куче снега прямо на дорогу, очень быстро разогнались на ватрушке. Потом он один скатился и врезался в автомобиль на парковке», - сообщили Atas.info соседи семьи.
С их слов, своим тюбингом ребенок смог помять дверь иномарки. Владелец уже разбирается с его родителями по поводу компенсации.