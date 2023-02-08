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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

В Новосибирске ребенок на тюбинге врезался в автомобиль

8 февраля 2023, 03:28
Фото: 1MI
Ребенок протаранил на тюбинге автомобиль в Новосибирске
Катаясь на ватрушке, ребенок влетел на скорости в припаркованную машину в Новосибирске. Очевидцы сняли эту экстремальную забаву малыша на видео и выложили в соцсети.

Как рассказали случайные свидетели, инцидент произошел еще 5 февраля. Только сейчас они решали предать ему огласки так, как обеспокоились судьбой ребенка.

«В нашем поле зрения ребенок был с другом, но без присмотра взрослых. Они скатывались по куче снега прямо на дорогу, очень быстро разогнались на ватрушке. Потом он один скатился и врезался в автомобиль на парковке», - сообщили Atas.info соседи семьи.

С их слов, своим тюбингом ребенок смог помять дверь иномарки. Владелец уже разбирается с его родителями по поводу компенсации.

Фото: АСТ-54/ВК
#Алина Шефер#Дети#Тюбинг#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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