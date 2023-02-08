В Новосибирске ребенок на тюбинге врезался в автомобиль

Катаясь на ватрушке, ребенок влетел на скорости в припаркованную машину в Новосибирске. Очевидцы сняли эту экстремальную забаву малыша на видео и выложили в соцсети.

Как рассказали случайные свидетели, инцидент произошел еще 5 февраля. Только сейчас они решали предать ему огласки так, как обеспокоились судьбой ребенка. «В нашем поле зрения ребенок был с другом, но без присмотра взрослых. Они скатывались по куче снега прямо на дорогу, очень быстро разогнались на ватрушке. Потом он один скатился и врезался в автомобиль на парковке», - сообщили Atas.info соседи семьи. С их слов, своим тюбингом ребенок смог помять дверь иномарки. Владелец уже разбирается с его родителями по поводу компенсации. Фото: АСТ-54/ВК