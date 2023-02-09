Число погибших после взрыва дома в Новосибирске выросло до 8 человек

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Взрыв прогремел в доме № 39 по улице Линейная в Новосибирске 9 февраля. Причиной тому стала утечка газа. Произошло обрушение подъездов. Под завалами оказались жильцы.
По последним данным, всего пострадавших – 11. Они в разных больницах. Количество погибших увеличилось до 8 человек. Спасатели продолжают работы. Поиски оставшихся 7 жильцов планируется завершить до утра.
Ранее глава МЧС Александр Куренков рассказал, что найти живых под завалами шансы небольшие, но они есть.