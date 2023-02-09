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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Число погибших после взрыва дома в Новосибирске выросло до 8 человек

9 февраля 2023, 14:03
Фото: МАСС
Найдено тело еще одного погибшего
В Новосибирске после обрушения пятиэтажного жилого дома нашли тела восьми человек.

Взрыв прогремел в доме № 39 по улице Линейная в Новосибирске 9 февраля. Причиной тому стала утечка газа. Произошло обрушение подъездов. Под завалами оказались жильцы.

По последним данным, всего пострадавших – 11. Они в разных больницах. Количество погибших увеличилось до 8 человек. Спасатели продолжают работы. Поиски оставшихся 7 жильцов планируется завершить до утра.

Ранее глава МЧС Александр Куренков рассказал, что найти живых под завалами шансы небольшие, но они есть.

Под завалами на месте взрыва дома в Новосибирске могут находиться 8 человек
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