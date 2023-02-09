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Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске

9 февраля 2023, 03:25
Фото: atas.info
Собранны данные о доме пострадавшим от взрыва в Новосибирске
Взрыв прогремел в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске рано утром 9 февраля. Предварительно, причиной стала утечка газа. Рассказываем, что Atas.info стало известно об этом доме, был ли он газифицирован на самом деле.

Из-за взрыва газа в жилом доме частично обрушились средние подъезды - это буквально поделило его пополам. По словам корреспондента Atas.info, обвалились конструкции с 5 по 1 этаж.

Согласно данным с муниципального портала, в паспорте объекта указаны 4 подъезда и 60 квартир. Их на каждый этаж приходится по 15.

 

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Дом №39 по улице Линейной был построен в 1966 году. Это панельная хрущевка площадью 2596,8 квадратных метров. И, как отмечается в паспорте, негазифицирован. А на деле в одной из квартир произошла утечка газа – это предварительная причина взрыва.

«Газ в доме был проведен. Больше ничего не буду комментировать. Все на выезде», - ответили журналисту Atas.info в УК «ДОСТ-Н».

 

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На месте событий местные жители нам рассказали, что в соседних домах газ отключили. В некоторых также оставили людей временно без электричества. В этом доме люди пользовались газовыми баллонами.

Отметим, в многоэтажке на Линейной, согласно данным с портала «Дом.Минжкх», отсутствует система пожаротушения, однако остальные (отопления, водоснабжения) в полном порядке. В доме планировалось провести капитальный ремонт фасада (износ на 2021 года – 33%) и подвала по региональной программе в 2025 году. А всеми коммуникациями хотели заняться в 2031-м.

#Алина Шефер#Дом#Взрыв#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной#ЧП
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