Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Из-за взрыва газа в жилом доме частично обрушились средние подъезды - это буквально поделило его пополам. По словам корреспондента Atas.info, обвалились конструкции с 5 по 1 этаж.
Согласно данным с муниципального портала, в паспорте объекта указаны 4 подъезда и 60 квартир. Их на каждый этаж приходится по 15.
Дом №39 по улице Линейной был построен в 1966 году. Это панельная хрущевка площадью 2596,8 квадратных метров. И, как отмечается в паспорте, негазифицирован. А на деле в одной из квартир произошла утечка газа – это предварительная причина взрыва.
«Газ в доме был проведен. Больше ничего не буду комментировать. Все на выезде», - ответили журналисту Atas.info в УК «ДОСТ-Н».
На месте событий местные жители нам рассказали, что в соседних домах газ отключили. В некоторых также оставили людей временно без электричества. В этом доме люди пользовались газовыми баллонами.
Отметим, в многоэтажке на Линейной, согласно данным с портала «Дом.Минжкх», отсутствует система пожаротушения, однако остальные (отопления, водоснабжения) в полном порядке. В доме планировалось провести капитальный ремонт фасада (износ на 2021 года – 33%) и подвала по региональной программе в 2025 году. А всеми коммуникациями хотели заняться в 2031-м.