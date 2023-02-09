Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске

Отметим, в многоэтажке на Линейной, согласно данным с портала «Дом.Минжкх», отсутствует система пожаротушения, однако остальные (отопления, водоснабжения) в полном порядке. В доме планировалось провести капитальный ремонт фасада (износ на 2021 года – 33%) и подвала по региональной программе в 2025 году. А всеми коммуникациями хотели заняться в 2031-м.