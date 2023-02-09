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Есть первые жертвы взрыва в пятиэтажке на Линейной в Новосибирске

9 февраля 2023, 01:50
Фото: ЧП Новосибирск/ВК
Из-за взрыва в многоэтажном доме на Линейной, 39 в Новосибирске обрушился средний подъезд. Уже предварительно названо число погибших и пострадавших.

Известно, что в одной из квартир произошел хлопок бытового газа. Всего в здании 15 квартир и их покинули 50 человек.

Сейчас предварительно власти сообщают об одном погибшем жильце и четырёх пострадавших. На месте людям оказывают первую помощь.

«Разбираются завалы, обследуют площадь в поисках людей. Сама площадь возгорания 300 кв. м.», - сообщили в ГУ МЧС региона.

На месте ЧП развернули пункты спасения. Уже работают фельдшеры скорой и врачи медицины катастроф.

#Алина Шефер#Взрыв#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дом#Пожар#ЧП#Взрыв дома на ул. Линейной
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