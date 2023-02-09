Есть первые жертвы взрыва в пятиэтажке на Линейной в Новосибирске

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Известно, что в одной из квартир произошел хлопок бытового газа. Всего в здании 15 квартир и их покинули 50 человек.
Сейчас предварительно власти сообщают об одном погибшем жильце и четырёх пострадавших. На месте людям оказывают первую помощь.
«Разбираются завалы, обследуют площадь в поисках людей. Сама площадь возгорания 300 кв. м.», - сообщили в ГУ МЧС региона.
На месте ЧП развернули пункты спасения. Уже работают фельдшеры скорой и врачи медицины катастроф.