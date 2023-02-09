Губернатор выступил перед Президентом РФ с предложениями по развитию наукоградов

Губернатор Андрей Травников попросил главу государства учесть при актуализации стратегии роль и статус наукоемких территорий – наукоградов, академгородков, других научных муниципалитетов, придать им общегосударственную значимость. «Очень важно, чтобы при актуализации Стратегии научно-технологического развития это направление не было утрачено, даже пробрело дополнительное значение. Если в первые годы реализации текущей Стратегии системных программ развития территорий были единицы – Новосибирск, Томск, Сколково – то на сегодняшний день таких программ уже более двух десятков. Чаще всего инициативы идет снизу – это муниципалитеты, регионы, или, на примере нового, Большого Сарова, Росатома. Очень важно, чтобы и с государственного уровня к подобным программам, территориям было сохранено, и даже усилено внимание. Это общегосударственная ценность, и в актуализированной версии Стратегии этому нужно сохранить достойное внимание», – отметил Губернатор.