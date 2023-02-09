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Губернатор выступил перед Президентом РФ с предложениями по развитию наукоградов

9 февраля 2023, 09:02
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
8 февраля, в День российской науки, Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета по науке и образованию, посвящённое реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере.

В работе Совета принял участие Губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Наука» Андрей Травников.  

Президент предложил актуализировать Стратегию научно-технологического развития страны, которая была принята в 2016 году.  

Губернатор Андрей Травников попросил главу государства учесть при актуализации стратегии роль и статус наукоемких территорий – наукоградов, академгородков, других научных муниципалитетов, придать им общегосударственную значимость. «Очень важно, чтобы при актуализации Стратегии научно-технологического развития это направление не было утрачено, даже пробрело дополнительное значение. Если в первые годы реализации текущей Стратегии системных программ развития территорий были единицы – Новосибирск, Томск, Сколково – то на сегодняшний день таких программ уже более двух десятков. Чаще всего инициативы идет снизу – это муниципалитеты, регионы, или, на примере нового, Большого Сарова, Росатома. Очень важно, чтобы и с государственного уровня к подобным программам, территориям было сохранено, и даже усилено внимание. Это общегосударственная ценность, и в актуализированной версии Стратегии этому нужно сохранить достойное внимание», – отметил Губернатор.  

Его поддержал ученый из Дубны Григорий Трубников, который отметил, что для эффективной работы любого ученого нужны амбициозные задачи, хорошая исследовательская инфраструктура и комфортные условия для проживания, комфортная городская среда.   

Президент страны согласился с этим, и, обратившись к Заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко, предложил направить в научные города, для развития там комфортной среды проживания, часть денежных средств, выделяемых по различным государственным программам, национальным проектам.

Напомним, что поддержка развития наукоградов – один из приоритетов в деятельности Правительства Новосибирской области. На территории региона находится наукоград Кольцово, который недавно отметил 20-летие.

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