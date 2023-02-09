Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
На военные сборы-2023 могут призвать как граждан, которые состоят в запасе, так и резервистов. Отмечается, что мероприятия организуются в проверочных и учебных целях. При этом продолжительность учений для запасников не может быть более двух месяцев. Обязанности запасников определяются действующим законодательством.
Однако ситуация с резервистами несколько иная. Их отличие от лиц, которые находятся в запасе, в том, что они подписали контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Резервисты должны выполнять все обязательства согласно заключенному контракту.
Согласно пятьдесят третьему федеральному закону, граждане, которые были уволены в запас после военной службы в армии, освобождаются от прихыва на учения на два года. Исключением являются лица, которые находятся в резерве.
Ранее появилась новость о том, что на военные сборы-2023 будут призывать лиц, которые не служили в армии по срочной службе и не заключали контракт. Предположение возникло после заявления члена Комитета Госдумы Виктора Соболева.
Депутат, генерал-лейтенант Соболев подчеркнул, что лиц старше тридцати лет, которые не служили, можно было бы направить на сборы. В дополнение к этому депутат предложил отправить на учения всю молодежь на полгода.
Однако некоторые эксперты в военной сфере отметили, что реализовать это предложение может быть сложно.
«С теми, кто не проходил службу в Вооружённых силах, на сборах проблем может быть больше. Не думаю, что в текущей обстановке Минобороны будет вместо переподготовки тех, кто уже имеет военно-учётную специальность, заниматься обучением азам военного дела сорокалетних новобранцев», — уверяет Сергей Карапетянц, подполковник запаса Вооруженных сил Российской Федерации.
Заявление Соболева прокомментировал также депутат Андрей Картаполов. По его мнению, предложение призвать на сборы неслуживших старше тридцати лет не имеет связи с реальностью. При этом Картаполов заявил, что повысить призывной возраст могут уже весной 2023 года. В связи с этим верхний порог призыва на срочную службу может составить до тридцати лет.
Чаще всего об учениях сообщают в первые весенние месяцы, после издания соответствующего указа. О том, когда пройдут военные сборы-2023 в Новосибирске, в настоящее время информации нет.
Ответ на этот вопрос представлен в пятьдесят третьем федеральном законе, в статье пятьдесят четвертой:
«Периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может быть чаще одного раза в три года. Граждане, пребывающие в запасе, призываются на проверочные сборы независимо от прохождения ими учебных сборов».
Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что решение о продолжительности сборов и списке ВУС, которые будут призваны, принимает Минобороны.
“Военнослужащих через военкоматы призывают на сборы, которые обычно длятся от месяца до трех. Там они совершенствуют свои навыки, осваивают новое вооружение и военную технику, после чего возвращаются домой”, – пояснил эксперт.
Всем, кто был призван на учения, положены выплаты средней заработной платы, а также сохранение рабочего места.
Участие в военных сборах является воинской обязанностью в РФ. Неявка в военный комиссариат на учения возможна только при наличии весомых причин, которые прописаны в пятьдесят третьем федеральном законе. Чтобы доказать наличие веских обстоятельств неявки, нужно документальное подтверждение.
В ином случае нарушителю грозит административная ответственность — штраф на сумму от пятисот до трех тысяч рублей согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. Если запасник во время проведения военных сборов-2023 покинет место дислокации, ему грозит уголовная ответственность.
Отмечается, что на время проведения учений за гражданином сохраняется его рабочее место, а также заработная плата согласно действующему Трудовому кодексу Российской Федерации. Дни, которые должны быть оплачены, рассчитываются согласно графику, и оплата поступает за все рабочие дни.
Граждане, которые призваны на сборы, должны быть обеспечены продовольствием и вещевым имуществом в соответствии с установленными нормами. Помимо этого, на время организации учений призывники получают право на бесплатную медицинскую помощь.
На вопрос, могут ли направить в зону боевых действий со сборов, ответил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Михаил Романов.
«Призывники на срочную службу и на военные сборы — это две разные категории граждан. В отношении первых есть принципиальная позиция, озвученная Минобороны, о том, что повышение призывного возраста возможно и проработка данного вопроса ведётся. По поводу изменения в подходе к сборам резервистов никаких официальных заявлений я не видел. Однако в связи с повышением статуса СВО допускаю, что новое руководство спецоперации поставит задачу подготовки более широкого круга резервистов. Возможно, кому-то из этих граждан предложат заключить контракт на службу, но если это и будет, то только на добровольной основе», – пояснил депутат.
Он подчеркнул, что по действующим законам отправка в зону боевых действий со сборов не допускается. Мероприятия проводятся исключительно в учебных или проверочных целях.
Полный перечень лиц, имеющих право на освобождение от сборов, представлен в статье пятьдесят пять №53-ФЗ. В их число входят женщины и граждане, имеющие трех или более детей, не достигших совершеннолетия.
Помимо этого, не призывают тех, кто был уволен в запас менее двадцати четырех месяцев назад, лиц, получивших бронь от органов государственной власти, летчиков и педагогов, моряков.