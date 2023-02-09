С приближением военных сборов-2023 актуальны вопросы: кого могут призвать в Новосибирске, могут ли мобилизовать военнослужащих со сборов на СВО. Последние новости — в нашем материале.

В чем отличие запасников от резервистов?

Через какое время после увольнения могут призвать?

Могут ли призвать на военные сборы неслуживших новосибирцев?

Когда в Новосибирске начнутся военные сборы?

Как часто призывают на военные сборы?

Сколько длятся военные сборы?

Что будет за неявку на военные сборы?

Могут ли отправить с военных сборов на спецоперацию на Украине?