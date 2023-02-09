Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Мэрия Новосибирска готова выплатить компенсации людям, пострадавшим от взрыва бытового газа в доме по адресу ул. Линейная, 39. Однако ее размер пока окончательно не определен.
"Мы рассматриваем сегодня вопрос. Я думаю, что непосредственно пострадавшим - 100 тысяч", - цитирует мэра Анатолия Локтя агентство ТАСС.
Глава муниципалитета сообщил, что всего в доме зарегистрировано 117 жильцов. Пока эвакуированных разместили в гостинице "Северная".
Между тем, по информации прокурора Новосибирска Романа Сивака, городской департамент по соцполитике принял решение о выплате 32 тысяч рублей каждому из пострадавших.
Взрыв газа в жилой пятиэтажке прогремел рано утром в четверг, 9 февраля. На текущий момент сообщается о двух погибших, еще 11 человек госпитализированы с травмами. Спасатели продолжают разбор завалов.
Все, что известно об этой трагедии, собрали для вас в одном сюжете.