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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Мэрия Новосибирска может заплатить пострадавшим от взрыва газа до 100 тысяч рублей

9 февраля 2023, 06:13
Фото: Дмитрий Тростников
Всего разрушено около 30 квартир

Сумму компенсации пострадавшим от взрыва газа назвали власти Новосибирска

В Новосибирске мэрия назвала возможную сумму компенсации людям, потерявшим квартиры при взрыве газа в жилом доме на улице Линейной

Мэрия Новосибирска готова выплатить компенсации людям, пострадавшим от взрыва бытового газа в доме по адресу ул. Линейная, 39. Однако ее размер пока окончательно не определен.

"Мы рассматриваем сегодня вопрос. Я думаю, что непосредственно пострадавшим - 100 тысяч", - цитирует мэра Анатолия Локтя агентство ТАСС.

Глава муниципалитета сообщил, что всего в доме зарегистрировано 117 жильцов. Пока эвакуированных разместили в гостинице "Северная".

Между тем, по информации прокурора Новосибирска Романа Сивака, городской департамент по соцполитике принял решение о выплате 32 тысяч рублей каждому из пострадавших.

Взрыв газа в жилой пятиэтажке прогремел рано утром в четверг, 9 февраля. На текущий момент сообщается о двух погибших, еще 11 человек госпитализированы с травмами. Спасатели продолжают разбор завалов.

Все, что известно об этой трагедии, собрали для вас в одном сюжете.

#ЧП#Взрыв#Жилой дом#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск
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