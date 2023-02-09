События будут разворачиваться в выдуманной стране, где руководит Сибирское отделение наук. Однако жители Академгородка без труда заметят аллюзии разработчиков как в реальным объектам и событиям из истории научного центра, так и к известным в Городке персонажам. Так, например, главному герою нужно будет найти все детали мотоцикла основателя Академгородка, академика Михаила Лаврентьева, и собрать его.