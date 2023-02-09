Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
IT-компания "Академ Пикчерз", резидент новосибирского Технопарка, осенью 2023 года намерена выпустить на рынок компьютерную игру, посвященную Академгородку. Это один из крупнейших научных центров России, расположенный в пригороде Новосибирска. Ожидается, что осенью станут доступны первые три части игры в жанре Interactive fiction, всего планируется разработать десять частей, сообщили в пресс-службе Технопарка.
События будут разворачиваться в выдуманной стране, где руководит Сибирское отделение наук. Однако жители Академгородка без труда заметят аллюзии разработчиков как в реальным объектам и событиям из истории научного центра, так и к известным в Городке персонажам. Так, например, главному герою нужно будет найти все детали мотоцикла основателя Академгородка, академика Михаила Лаврентьева, и собрать его.
Как говорят разработчики, кроме истории Новосибирского научного центра их вдохновляет серия компьютерных игр LucasArts.
Ранее мы рассказывали о том, что в Академгородке открыли новый музей советской науки прямо в здании действующего НИИ.