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Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Мистическую мобильную игру про Академгородок создают в Новосибирске

9 февраля 2023, 07:58
Фото: atas.info
В игре можно будет собрать мотоцикл академика Лаврентьева

Компьютерную игру про Академгородок сделают в новосибирском Технопарке

Резиденты технопарка в Новосибирске работают над созданием компьютерной игры по легендарный Академгородок. В основу персонажей легли реальные жители научного центра

IT-компания "Академ Пикчерз", резидент новосибирского Технопарка, осенью 2023 года намерена выпустить на рынок компьютерную игру, посвященную Академгородку. Это один из крупнейших научных центров России, расположенный в пригороде Новосибирска. Ожидается, что осенью станут доступны первые три части игры в жанре Interactive fiction, всего планируется разработать десять частей, сообщили в пресс-службе Технопарка.

События будут разворачиваться в выдуманной стране, где руководит Сибирское отделение наук. Однако жители Академгородка без труда заметят аллюзии разработчиков как в реальным объектам и событиям из истории научного центра, так и к известным в Городке персонажам. Так, например, главному герою нужно будет найти все детали мотоцикла основателя Академгородка, академика Михаила Лаврентьева, и собрать его.

Как говорят разработчики, кроме истории Новосибирского научного центра их вдохновляет серия компьютерных игр LucasArts.

Ранее мы рассказывали о том, что в Академгородке открыли новый музей советской науки прямо в здании действующего НИИ.

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#Академгородок#Игра#Компьютеры#Новосибирск#Общество
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