Подъезд обрушился из-за взрыва в доме на Линейной в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
Как сообщают очевидцы, над пятиэтажным домом поднялся едкий столб дыма. В здании произошел взрыв.
Несколько местных жителей успели выбежать на улице. Некоторые спустились в подвал дома. Есть пострадавшие - и их много.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников написал пост в соцсети, что поручил организовать спасательную операцию. Сейчас оказывают помощь пострадавшим.
Сейчас в режиме ЧС на месте работают сотрудники ГУ МЧС Новосибирской области. Поэтому, пока официальных комментариев представителям СМИ не давали.