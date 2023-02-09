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Подъезд обрушился из-за взрыва в доме на Линейной в Новосибирске

9 февраля 2023, 01:24
Фото: АСТ-54/ВК
Взрыв прогремел в жилом доме на улице Линейной, 39 в Новосибирске. Рухнул подъезд, есть пострадавшие.

Как сообщают очевидцы, над пятиэтажным домом поднялся едкий столб дыма. В здании произошел взрыв.

Несколько местных жителей успели выбежать на улице. Некоторые спустились в подвал дома. Есть пострадавшие - и их много.

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников написал пост в соцсети, что поручил организовать спасательную операцию. Сейчас оказывают помощь пострадавшим.

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Сейчас в режиме ЧС на месте работают сотрудники ГУ МЧС Новосибирской области. Поэтому, пока официальных комментариев представителям СМИ не давали.

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