Стали известны подробности взрыва в жилом доме на Линейной в Новосибирске

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Хлопок прогремел в 3:43 ночи 9 февраля в жилом доме. Началось возгорание. Незамедлительно на место отправились бригады спасателей.
«В результате взрыва газа обрушился средний подъезд дома. Сейчас тушат квартиры, разбирают завалы», - сообщили пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.
Площадь пожара – 300 кв. м. Эвакуированы 50 человек.
Очевидцы сообщают об 1 погибшем и 4 пострадавших на данный момент. Эту информацию уточняют.