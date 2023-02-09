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Published Сегодня, 01:38

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Updated Сегодня, 01:42

Стали известны подробности взрыва в жилом доме на Линейной в Новосибирске

9 февраля 2023, 01:38
Фото: АСТ-54/ВК
Взрыв в доме на Линейной в Новосибирске - что известно
Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажке на улице Линейной, 39 в Новосибирске 9 февраля. Представители ГУ МЧС региона раскрыли детали происшествия.

Хлопок прогремел в 3:43 ночи 9 февраля в жилом доме. Началось возгорание. Незамедлительно на место отправились бригады спасателей.

«В результате взрыва газа обрушился средний подъезд дома. Сейчас тушат квартиры, разбирают завалы», - сообщили пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.

Площадь пожара – 300 кв. м. Эвакуированы 50 человек.

Очевидцы сообщают об 1 погибшем и 4 пострадавших на данный момент. Эту информацию уточняют.

 

#Алина Шефер#Взрыв#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дом#ЧП#МЧС#Взрыв дома на ул. Линейной
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