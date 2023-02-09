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Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Стало известно, где разместят пострадавших после взрыва на ул. Линейная

9 февраля 2023, 04:47
Фото: 2gis
Гостиница "Северная" примет пострадавших при взрыве жилого дома в Новосибирске

Пострадавших при взрыве дома в Новосибирске разместят в гостинице "Северная"

По сообщению пресс службы мэрии пострадавших при взрыве жилого дома 9 февраля 2023 года на ул. Линейная, 39 в Новосибирске разместят в гостинице "Северная".

Пресс-служба мэрии сообщает, что пострадавшие при взрыве будут временно размещены в гостинице "Северная" по адресу проспект Дзержинского, 32. Это одна из старейших гостиниц города, гостиница оказывает услуги категории три звезды.

Пункт обогрева находится в школе №85 по адресу Красный проспект 83/1. Там же открыт пункт гуманитарной помощи. Желающие помочь пострадавшим могут принести теплые вещи, предметы первой необходимости, постельное белье и продукты длительного хранения.

В Новосибирске спасли мужчину после взрыва, которого объявляли погибшим
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В больнице удалось спасти мужчину, которого раньше считали погибшим при взрыве.

#Ольга Храмушкина#ЧП#Взрыв#Газ#Город#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Новосибирская область
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