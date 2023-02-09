Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
Пресс-служба мэрии сообщает, что пострадавшие при взрыве будут временно размещены в гостинице "Северная" по адресу проспект Дзержинского, 32. Это одна из старейших гостиниц города, гостиница оказывает услуги категории три звезды.
Пункт обогрева находится в школе №85 по адресу Красный проспект 83/1. Там же открыт пункт гуманитарной помощи. Желающие помочь пострадавшим могут принести теплые вещи, предметы первой необходимости, постельное белье и продукты длительного хранения.
В больнице удалось спасти мужчину, которого раньше считали погибшим при взрыве.