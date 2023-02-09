В Новосибирске задержали «газовщиков», которые могут быть причастны к взрыву дома

По данным следствия, несколько дней назад 45-летняя и 25-летний жители Омской области представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске, где сегодня произошел взрыв газа.