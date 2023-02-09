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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Новосибирске задержали «газовщиков», которые могут быть причастны к взрыву дома

9 февраля 2023, 12:48
Фото: МАСС
Задержанные представлялись газовщиками и проводили работы с газом
Следственный комитет по Новосибирской области сообщает о задержании подозреваемых, которые представлялись газовщиками, и проводили работы в некоторых квартирах в доме по улице Линейная, где 9 февраля произошел взрыв газа.

По данным следствия, несколько дней назад 45-летняя и 25-летний жители Омской области представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске, где сегодня произошел взрыв газа.

Утром 9 февраля в доме № 39 случился хлопок газовоздушной смеси, в результате которого обрушились два подъезда. Следователи продолжают проверку.

Уже допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы.

«В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СК по НСО.
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Напомним, что при разборах завалов спасатели нашли тела семи погибших. Среди них была женщина с двухлетней дочкой, 80-летняя пенсионерка и работник метро, который случайно проходил мимо. 

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