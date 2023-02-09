В Новосибирске задержали «газовщиков», которые могут быть причастны к взрыву дома

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
По данным следствия, несколько дней назад 45-летняя и 25-летний жители Омской области представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске, где сегодня произошел взрыв газа.
Утром 9 февраля в доме № 39 случился хлопок газовоздушной смеси, в результате которого обрушились два подъезда. Следователи продолжают проверку.
Уже допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы.
«В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СК по НСО.
Напомним, что при разборах завалов спасатели нашли тела семи погибших. Среди них была женщина с двухлетней дочкой, 80-летняя пенсионерка и работник метро, который случайно проходил мимо.