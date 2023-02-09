Главное
Все новости
Главное
Все новости
Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Все, что известно о последствиях взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске
9 февраля 2023, 14:03
Фото: atas.info
ЧП произошло в 7 утра 9 февраля
Утренний взрыв 9 февраля в доме на Линейной в Новосибирске — последние и самые важные новости о ЧП в подборке Atas.info.
Сюжет
Взрыв дома на ул. Линейной
В жилом пятиэтажном доме № 39 на улице Линейной в 7 утра 9 февраля произошла утечка газа.
Взрыв
обрушил два подъезда.
Сначала в ГУ МЧС
сообщили
о двух погибших и 7 пострадавших, которых отвезли в разные
больницы
. Однако позже стало известно, что одного «погибшего» врачи все же успели
откачать
.
Затем час за часом под завалами находили тела погибших. Сейчас их 8: при взрыве погибла женщина и ее 2-летняя
дочка
, пенсионерка, сотрудник
метрополитена
, который просто проходил мимо и
другие
.
Пять погибших, разбор завалов продолжается: что известно о взрыве дома в Новосибирске
Узнать подробнее
На месте трудились 283 человека и 83 единицы спецтехники. Завалы разбирают до сих пор. Иногда на месте объявляют «
минуту тишины
», чтобы услышать крики пострадавших.
В Новосибирск приехал
глава
МЧС России Александр Куренков. Он осмотрел территорию ЧП и уточнил, что завалы разгребут за сутки.
Под завалами могут находиться
8 человек
. Об их судьбе ничего неизвестно.
Часть жильцов временно
расселили
. Дом будет признан аварийным — новосибирцам дадут новое жилье.
Власти обещают выплатить компенсацию, но ее размер еще неизвестен. Предварительно, это 100 тысяч рублей.
Задержаны «
газовщики
», которые за несколько дней до трагедии в доме
чинили
там газовые плиты. Против них возбуждено дело.
В газовых компаниях Новосибирска прошли
обыски
.
Адрес пункта помощи пострадавшим при взрыве в доме изменили в Новосибирске
Узнать подробнее
Гендиректор «Облгаза»: за день до взрыва в доме на Линейной орудовали мошенники
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева
#Взрыв
#Взрыв дома на ул. Линейной
#Дайджест
#Общество
#Происшествия
#Новосибирск
Подпишитесь
Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
Сегодня, 04:18
Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске
Сегодня, 03:25
"Аж земля затряслась": фото и видео с места взрыва дома в Новосибирске
Сегодня, 02:33
Жители дома, где произошел взрыв, рассказали о мошенниках, ходивших по квартирам
Сегодня, 03:54
Путин обратится к участникам церемонии открытия нового терминала аэропорта Толмачево
Вчера, 06:58
В Новосибирске взрывная волна выбила стекла в соседнем доме на Линейной
Сегодня, 05:07