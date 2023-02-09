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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Все, что известно о последствиях взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске

9 февраля 2023, 14:03
Фото: atas.info
ЧП произошло в 7 утра 9 февраля
Утренний взрыв 9 февраля в доме на Линейной в Новосибирске — последние и самые важные новости о ЧП в подборке Atas.info.
  • В жилом пятиэтажном доме № 39 на улице Линейной в 7 утра 9 февраля произошла утечка газа. Взрыв обрушил два подъезда.
  • Сначала в ГУ МЧС сообщили о двух погибших и 7 пострадавших, которых отвезли в разные больницы. Однако позже стало известно, что одного «погибшего» врачи все же успели откачать.
  • Затем час за часом под завалами находили тела погибших. Сейчас их 8: при взрыве погибла женщина и ее 2-летняя дочка, пенсионерка, сотрудник метрополитена, который просто проходил мимо и другие.
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  • На месте трудились 283 человека и 83 единицы спецтехники. Завалы разбирают до сих пор. Иногда на месте объявляют «минуту тишины», чтобы услышать крики пострадавших.
  • В Новосибирск приехал глава МЧС России Александр Куренков. Он осмотрел территорию ЧП и уточнил, что завалы разгребут за сутки.
  • Под завалами могут находиться 8 человек. Об их судьбе ничего неизвестно.
  • Часть жильцов временно расселили. Дом будет признан аварийным — новосибирцам дадут новое жилье.
  • Власти обещают выплатить компенсацию, но ее размер еще неизвестен. Предварительно, это 100 тысяч рублей.
  • Задержаны «газовщики», которые за несколько дней до трагедии в доме чинили там газовые плиты. Против них возбуждено дело.
  • В газовых компаниях Новосибирска прошли обыски
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#Эмилия Губарева#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Дайджест#Общество#Происшествия#Новосибирск
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