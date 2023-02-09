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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии

9 февраля 2023, 04:18
Фото: mchs54.gov.ru
Предварительная причина трагедии - взрыв газа

Что происходит в Новосибирске после взрыва в жилом доме: смотрим фото

Сильный взрыв прогремел в жилой пятиэтажке около 7:45. В поисково-спасательной операции задействованы более 200 бойцов МЧС. Смотрим, что происходит на месте взрыва

В четверг, 9 февраля, утром, около 07:45, в жилом пятиэтажном панельном доме по адресу Линейная, 39 в Заельцовском районе Новосибирска прогремел мощный взрыв, начался пожар.

Открытый огонь погасили, но столб дыма поднимался вверх несколько часов
Фото: Дмитрий Тростников

Разбором завалов занимаются более 200 бойцов МЧС, по состоянию на 10:50 местного времени известно о двух погибших и семи пострадавших.

На помощь городским спасателям пришли коллеги из области
Фото: Дмитрий Тростников

Предварительная причина трагедии - взрыв бытового газа. По неподтвержденным официально данным, накануне жильцы жаловались на сильный запах газа.

Практически все дома в этом районе газифицированы
Фото: Дмитрий Тростников

По оценкам спасателей, полностью разрушено около 30 квартир. 

Техническое состояние остального жилья еще предстоит оценить специалистам
Фото: mchs54.gov.ru

Из дома эвакуировано около 50 жильцов, по адресу Красный проспект, 83 развернут пункт обогрева.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь
Фото: Димтрий Тростников

Спустя три часа после взрыва спасателям удалось достать из-под завалов женщину.

В поисках пострадавших приходится разбирать тяженые железобетонные плиты
Фото: mchs54.gov.ru

Взрывной волной в соседних домах выбило окна и повредило рамы

Грохот от взрыва слышали жители других районов города
Фото: Дмитрий Тростников

Жители соседних домов вспоминают, что в момент взрыва стены у них задрожали, как во время землетрясения

Утренний взрыв испугал и детей, и взрослых
Фото: Дмитрий Тростников

В соседних домах на всякий случай пока отключили газоснабжение, в некоторых нет электричества

В МЧС открыли "горячую линию" ее номер 8 (383) 23-99-999
Фото: Дмитрий Тросников
#ЧП#Взрыв#Жилой дом#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск
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