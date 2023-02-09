Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
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Updated Сегодня, 04:22
В четверг, 9 февраля, утром, около 07:45, в жилом пятиэтажном панельном доме по адресу Линейная, 39 в Заельцовском районе Новосибирска прогремел мощный взрыв, начался пожар.
Разбором завалов занимаются более 200 бойцов МЧС, по состоянию на 10:50 местного времени известно о двух погибших и семи пострадавших.
Предварительная причина трагедии - взрыв бытового газа. По неподтвержденным официально данным, накануне жильцы жаловались на сильный запах газа.
По оценкам спасателей, полностью разрушено около 30 квартир.
Из дома эвакуировано около 50 жильцов, по адресу Красный проспект, 83 развернут пункт обогрева.
Спустя три часа после взрыва спасателям удалось достать из-под завалов женщину.
Взрывной волной в соседних домах выбило окна и повредило рамы
Жители соседних домов вспоминают, что в момент взрыва стены у них задрожали, как во время землетрясения
В соседних домах на всякий случай пока отключили газоснабжение, в некоторых нет электричества