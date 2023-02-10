Архитекторы.рф приглашают бесплатно повысить квалификацию экономистов и географов

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
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Updated Сегодня, 07:18
15 февраля нынешнего года стартует отбор кандидатов. Форма для подачи заявок появится на интернет-портале программы.
В этом году в бесплатной лидерской офлайн-программе вместе с архитекторами, проектировщиками, градостроителями и государственными служащими в первый раз примут участие социологи, географы, культурологи, политологи и экономисты.
По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, основной целью программы остается подготовка профессиональных городских управленцев. Они при реализации полезных для развития городов и сельских поселений проектов будут учитывать ведущие практики.
Мутко подчеркнул, что проект смог доказать свою эффективность. Его выпускники занимают серьезные посты в профильных ведомствах субъектов РФ. Их предложения поддерживаются. Благодаря качественной городской среде улучшается жизнь простых людей, получает стимул развитие туристического потенциала отечественных населенных пунктов. Развивается малый бизнес.
К участию в офлайн-программе допускаются граждане до 45 лет включительно, получившие высшее образование и имеющие опыт работы в сфере развития городов.
В конкурсном отборе могут участвовать кандидаты, имеющие дипломы профильных специальностей. Речь идет об архитекторах, проектировщиках, градостроителях и госслужащих. Также с текущего года участвовать в отборе могут социологи, географы, культурологи, политологи и экономисты. Также важно наличие стажа работы от года или практического опыта в области развития городов. Государственные и муниципальные служащие без диплома по одному из названных выше направлений тоже могут выслать заявку при наличии у них профильного трудового стажа не менее двух лет. Заявки перестанут принимать уже 27 февраля. 100 финалистов назовут не позднее 5 апреля.
Юбилейная офлайн-программа начнется в апреле и продлится до ноября. За это время финалисты поучаствуют в четырех образовательных модулях. Два из них проведут в Москве, один - в других городах РФ, а еще один - за границей.