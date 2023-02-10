atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Архитекторы.рф приглашают бесплатно повысить квалификацию экономистов и географов

10 февраля 2023, 07:16
Фото: Архитекторы.рф
Программа профессионального развития Архитекторы.рф пройдет в текущем году в пятый раз. Проект должен повысить уровень знаний профессионалов в области развития городов и территорий.

15 февраля нынешнего года стартует отбор кандидатов. Форма для подачи заявок появится на интернет-портале программы.

В этом году в бесплатной лидерской офлайн-программе вместе с архитекторами, проектировщиками, градостроителями и государственными служащими в первый раз примут участие социологи, географы, культурологи, политологи и экономисты.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, основной целью программы остается подготовка профессиональных городских управленцев. Они при реализации полезных для развития городов и сельских поселений проектов будут учитывать ведущие практики.

Мутко подчеркнул, что проект смог доказать свою эффективность. Его выпускники занимают серьезные посты в профильных ведомствах субъектов РФ. Их предложения поддерживаются. Благодаря качественной городской среде улучшается жизнь простых людей, получает стимул развитие туристического потенциала отечественных населенных пунктов. Развивается малый бизнес.

К участию в офлайн-программе допускаются граждане до 45 лет включительно, получившие высшее образование и имеющие опыт работы в сфере развития городов.

В конкурсном отборе могут участвовать кандидаты, имеющие дипломы профильных специальностей. Речь идет об архитекторах, проектировщиках, градостроителях и госслужащих. Также с текущего года участвовать в отборе могут социологи, географы, культурологи, политологи и экономисты. Также важно наличие стажа работы от года или практического опыта в области развития городов. Государственные и муниципальные служащие без диплома по одному из названных выше направлений тоже могут выслать заявку при наличии у них профильного трудового стажа не менее двух лет. Заявки перестанут принимать уже 27 февраля. 100 финалистов назовут не позднее 5 апреля.

Юбилейная офлайн-программа начнется в апреле и продлится до ноября. За это время финалисты поучаствуют в четырех образовательных модулях. Два из них проведут в Москве, один - в других городах РФ, а еще один - за границей.

Подпишитесь
Количество жертв обрушения дома на Линейной в Новосибирске достигло 13 человек
Сегодня, 02:56
Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске
Вчера, 03:25
Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
Вчера, 04:18
"Экология-Новосибирск" всё: МинЖКХ назначило нового регоператора по обращению с ТБО
Сегодня, 08:30
Президент Владимир Путин открыл новый терминал в «Толмачево» в Новосибирске
Сегодня, 02:21
Суд над подозреваемыми во взрыве газа начался в Новосибирске: что о них известно
Сегодня, 08:10