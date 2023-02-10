Архитекторы.рф приглашают бесплатно повысить квалификацию экономистов и географов

В конкурсном отборе могут участвовать кандидаты, имеющие дипломы профильных специальностей. Речь идет об архитекторах, проектировщиках, градостроителях и госслужащих. Также с текущего года участвовать в отборе могут социологи, географы, культурологи, политологи и экономисты. Также важно наличие стажа работы от года или практического опыта в области развития городов. Государственные и муниципальные служащие без диплома по одному из названных выше направлений тоже могут выслать заявку при наличии у них профильного трудового стажа не менее двух лет. Заявки перестанут принимать уже 27 февраля. 100 финалистов назовут не позднее 5 апреля.