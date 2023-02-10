Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 14 человек

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
Modified Сегодня, 01:21
Updated Сегодня, 01:21
Число погибших увеличилось до 14 человек, пишет РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы. Спасатели продолжают работать на месте ЧП и разбирать завалы. Под ними может находиться еще один сибиряк, судьба которого неизвестна. Однако Минздрав официально сообщил только о 12 погибших и 21 пострадавших.
Напомним, что трагедия произошла 9 февраля на улице Линейной, 39. В жилом пятиэтажном доме взорвался газ. Обрушились два подъезда. Под завалами оказались местные жители.
На место ЧП прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. В регионе 10 февраля объявлено днем траура.