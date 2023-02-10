Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 14 человек

Число погибших увеличилось до 14 человек, пишет РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы. Спасатели продолжают работать на месте ЧП и разбирать завалы. Под ними может находиться еще один сибиряк, судьба которого неизвестна. Однако Минздрав официально сообщил только о 12 погибших и 21 пострадавших.