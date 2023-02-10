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Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 14 человек

10 февраля 2023, 01:18
Фото: atas.info
Найдены тела 14 погибших
При взрыве газа в доме на Линейной улице в Новосибирске погибли 14 человек. Под завалами может находиться еще один житель.

Число погибших увеличилось до 14 человек, пишет РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы. Спасатели продолжают работать на месте ЧП и разбирать завалы. Под ними может находиться еще один сибиряк, судьба которого неизвестна. Однако Минздрав официально сообщил только о 12 погибших и 21 пострадавших.

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Напомним, что трагедия произошла 9 февраля на улице Линейной, 39. В жилом пятиэтажном доме взорвался газ. Обрушились два подъезда. Под завалами оказались местные жители.

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На место ЧП прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. В регионе 10 февраля объявлено днем траура.

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