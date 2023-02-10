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Published Сегодня, 08:30
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Глава министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дмитрий Архипов подписал приказ (копия есть в распоряжении редакции) о лишении статуса регоператора по обращению с ТБО компании "Экология-Новосибирск", которая входит в структуру группы ВИС. Согласно документу, полномочия регоператора с 11 февраля переходят к МУП "Спецавтохозяйство".
Приказ предписывает "Экологии-Новосибирск" в течение 10 дней передать МУП "САХ" все необходимые документы, необходимые для организации работы регоператора, "включая реестр договоров и копии заключенных договоров в сфере обращения с отходами".
Ранее специальная комиссия по рассмотрению вопросов о наличии или отсутствии оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора рекомендовала лишить этого статуса "Экологию-Новосибирск". Поводом для этого послужило отсутствие банковской гарантии на 2023 года, которая является обязательным условием для работы.