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"Экология-Новосибирск" всё: МинЖКХ назначило нового регоператора по обращению с ТБО

10 февраля 2023, 08:30
Фото: https://vk.com/ecologynsk
Компания исполняла функции регоператора Новосибирской области с 2019 года

МУП "Спецавтохозяйство" стало новым регоператором по обращению с отходами в НСО

МинЖКХ Новосибирска выпустило приказ о лишении статуса регионального оператора по обращению с отходами ООО "Экология-Новосибирск". Вместо банкротящейся компании приходит муниципальная структура

Глава министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дмитрий Архипов подписал приказ (копия есть в распоряжении редакции) о лишении статуса регоператора по обращению с ТБО компании "Экология-Новосибирск", которая входит в структуру группы ВИС. Согласно документу, полномочия регоператора с 11 февраля переходят к МУП "Спецавтохозяйство".

Приказ предписывает "Экологии-Новосибирск" в течение 10 дней передать МУП "САХ" все необходимые документы, необходимые для организации работы регоператора, "включая реестр договоров и копии заключенных договоров в сфере обращения с отходами".

Ранее специальная комиссия по рассмотрению вопросов о наличии или отсутствии оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора рекомендовала лишить этого статуса "Экологию-Новосибирск". Поводом для этого послужило отсутствие банковской гарантии на 2023 года, которая является обязательным условием для работы.

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#Статус#Регоператор#Мусор#Бизнес#Банкротство "Экологии-Новосибирск"#Новосибирская область
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