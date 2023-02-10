Ранее специальная комиссия по рассмотрению вопросов о наличии или отсутствии оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора рекомендовала лишить этого статуса "Экологию-Новосибирск". Поводом для этого послужило отсутствие банковской гарантии на 2023 года, которая является обязательным условием для работы.