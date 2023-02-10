Личности неопознанных погибших после взрыва в Новосибирске определят по ДНК

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
При взрыве газа в жилом пятиэтажном доме на Линейно, 39 погибли 13 человек. Это официальная информация.
«Считаем 13 погибших. Оснований, что будут обнаружены другие погибшие, нет», - уточнил глава ведомства.
По словам начальника МЧС НСО Виктора Орлова, некоторые тела идентифицировать пока не удалось. Чтобы установить личность, будет назначено ДНК-исследование.
Напомним, что под завалами нашли тела мамы с 2-летней дочкой, 22-летней девушки, пенсионерки и сотрудника Новосибирского метрополитена, который проходил мимо дома во время обрушения.