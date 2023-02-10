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Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Личности неопознанных погибших после взрыва в Новосибирске определят по ДНК

10 февраля 2023, 05:54
Фото: atas.info
Некоторые тела не опознаны
ДНК-экспертизу проведут после обрушения дома, чтобы установить личности погибших людей, о чем сообщил глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

При взрыве газа в жилом пятиэтажном доме на Линейно, 39 погибли 13 человек. Это официальная информация.

«Считаем 13 погибших. Оснований, что будут обнаружены другие погибшие, нет», - уточнил глава ведомства. 

По словам начальника МЧС НСО Виктора Орлова, некоторые тела идентифицировать пока не удалось. Чтобы установить личность, будет назначено ДНК-исследование.

Напомним, что под завалами нашли тела мамы с 2-летней дочкой, 22-летней девушки, пенсионерки и сотрудника Новосибирского метрополитена, который проходил мимо дома во время обрушения.

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