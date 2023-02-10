Новосибирцы несут цветы и игрушки к месту разрушенного дома на Линейной

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Утро 9 февраля в Новосибирске прогремел взрыв в пятиэтажном доме на Линейной, 39. Произошло это из-за утечки газа. В результате были разрушены два подъезда, а под завалами остались люди. Всего удалось найти 13 погибших. Также есть пострадавшие – они в больницах.
Среди погибших был случайный прохожий – работник метрополитена, пенсионерка, молодая девушка, мать с 2-летним ребенком и другие. Разбор завалов продолжался до самого утра сегодняшнего дня.
О том, что к месту трагедии возложили цветы и игрушки, рассказали Atas.info очевидцы. 10 февраля объявлено днем скорби и траура в Новосибирской области. Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.
Напомним, что подозреваемых по делу о взрыве газа уже задержали. Незадолго до трагедии, два человека ходили по квартирам и чинили газовые плиты.