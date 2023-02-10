Новосибирцы несут цветы и игрушки к месту разрушенного дома на Линейной

Утро 9 февраля в Новосибирске прогремел взрыв в пятиэтажном доме на Линейной, 39. Произошло это из-за утечки газа. В результате были разрушены два подъезда, а под завалами остались люди. Всего удалось найти 13 погибших. Также есть пострадавшие – они в больницах.