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Новосибирцы несут цветы и игрушки к месту разрушенного дома на Линейной

10 февраля 2023, 06:48
Фото: t.me/baranovmovie
Под завалами нашли тело ребенка
После трагедии в Новосибирске, где произошел взрыв газа в доме на улице Линейная, сибиряки несут к разрушенному месту цветы и игрушки – в знак памяти погибшим.

Утро 9 февраля в Новосибирске прогремел взрыв в пятиэтажном доме на Линейной, 39. Произошло это из-за утечки газа. В результате были разрушены два подъезда, а под завалами остались люди. Всего удалось найти 13 погибших. Также есть пострадавшие – они в больницах.

Среди погибших был случайный прохожий – работник метрополитена, пенсионерка, молодая девушка, мать с 2-летним ребенком и другие. Разбор завалов продолжался до самого утра сегодняшнего дня.

О том, что к месту трагедии возложили цветы и игрушки, рассказали Atas.info очевидцы. 10 февраля объявлено днем скорби и траура в Новосибирской области. Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.

Напомним, что подозреваемых по делу о взрыве газа уже задержали. Незадолго до трагедии, два человека ходили по квартирам и чинили газовые плиты.

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