Областные власти обеспечат жильем пострадавших на Линейной в оперативном порядке

Глава Новосибирской области сообщил, что уже начались выплаты в размере 100 тысяч рублей на каждую семью, на каждую квартиру по списку проживающих. С понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества, в зависимости от объёма утраты, на каждого человека от 50 до 100 тысяч. «Принято решение о поддержке пострадавших и семей, где, к сожалению, погибли родные. Для тех людей, кто пострадал, имеет ранения, в зависимости от тяжести травм и необходимости реабилитации, будут произведены выплаты от 200 до 400 тысяч рублей на каждого человека. Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь, связанная с погребением, и выплачен на каждую семью 1 миллион рублей. Город постарался, чтобы все эти меры поддержки были доведены до каждого человека максимально быстро и просто – для этого организована работа консультационного центра», — подчеркнул Губернатор.