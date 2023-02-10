Траур в Новосибирске, 13 погибших при взрыве дома, арест газовщиков-мошенников

Пятница, 10 февраля в Новосибирске: в регионе объявлен траур в связи с трагедией в доме на Линейной, в котором погибли 13 человек. Подозреваемые к этому ЧП уже арестованы. Главные события дня по версии Atas.info.

День траура в Новосибирске 13 человек погибли при взрыве газа в доме на Линейной улице Арестованы лже-газовщики, которые могут быть причастны к взрыву в доме