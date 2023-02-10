Траур в Новосибирске, 13 погибших при взрыве дома, арест газовщиков-мошенников

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В Новосибирской области 10 февраля объявлено траурным днем. В регионе приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия. Связано это с громкие происшествием на улице Линейная, 39. 9 февраля утром там произошел взрыв из-за утечки газа. Разрушились два подъезда, а под завалами остались люди.
За всю историю города это второй случай, когда официально объявлен траур. Впервые общегородской день скорби был в 1989 году, когда в Башкирии произошла железнодорожная катастрофа, которая унесла жизни сотни новосибирцев.
По итоговым официальным данным, которые стали известны сегодня, под завалами рухнувшего дома на улице Линейной, 39 нашли тела 13 человек. Среди погибших была мама с 2-летней дочкой, 22-летняя девушка, пенсионерка, случайный прохожий – работник метрополитена и другие. Личности удалось установить не все. Для этого проведут ДНК-экспертизу.
Сегодня прошел суд над ранее задержанными жителями Омской области – Ириной Урбах и Евгением Кавуном. Незадолго до трагедии, они представлялись сотрудниками газовой службы, предоставляющей частные услуги, и чинили газовое оборудование в квартирах взорвавшегося дома. В тот день жители жаловались на жуткий запах газа. Хлопок прогремел в 7 утра, застав врасплох новосибирцев. В итоге подозреваемых отправили в СИЗО на 2 месяца (до 9 апреля).