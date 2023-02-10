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Траур в Новосибирске, 13 погибших при взрыве дома, арест газовщиков-мошенников

10 февраля 2023, 14:00
Фото: atas.info
События 10 февраля - последствия взрыва газа в доме на Линейной
Пятница, 10 февраля в Новосибирске: в регионе объявлен траур в связи с трагедией в доме на Линейной, в котором погибли 13 человек. Подозреваемые к этому ЧП уже арестованы. Главные события дня по версии Atas.info.

День траура в Новосибирске

В Новосибирской области 10 февраля объявлено траурным днем. В регионе приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия. Связано это с громкие происшествием на улице Линейная, 39. 9 февраля утром там произошел взрыв из-за утечки газа. Разрушились два подъезда, а под завалами остались люди.

За всю историю города это второй случай, когда официально объявлен траур. Впервые общегородской день скорби был в 1989 году, когда в Башкирии произошла железнодорожная катастрофа, которая унесла жизни сотни новосибирцев.

В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура
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13 человек погибли при взрыве газа в доме на Линейной улице

По итоговым официальным данным, которые стали известны сегодня, под завалами рухнувшего дома на улице Линейной, 39 нашли тела 13 человек. Среди погибших была мама с 2-летней дочкой, 22-летняя девушка, пенсионерка, случайный прохожий – работник метрополитена и другие. Личности удалось установить не все. Для этого проведут ДНК-экспертизу.

Количество жертв обрушения дома на Линейной в Новосибирске достигло 13 человек
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Арестованы лже-газовщики, которые могут быть причастны к взрыву в доме

Сегодня прошел суд над ранее задержанными жителями Омской области – Ириной Урбах и Евгением Кавуном. Незадолго до трагедии, они представлялись сотрудниками газовой службы, предоставляющей частные услуги, и чинили газовое оборудование в квартирах взорвавшегося дома. В тот день жители жаловались на жуткий запах газа. Хлопок прогремел в 7 утра, застав врасплох новосибирцев. В итоге подозреваемых отправили в СИЗО на 2 месяца (до 9 апреля).

Семьям погибших при взрыве дома в Новосибирске выплатят по 1 млн рублей
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