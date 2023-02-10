Три фуры и маршрутка попали в ДТП под Новосибирском - есть пострадавшие

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Днем на трассе Р-256 фура врезалась в маршрутку №551, которая везла пассажиров из Линево в Бердск. Общественный транспорт занесло в два других грузовичка.
Движение на аварийном участке парализовало. Автомобили превратились в месиво и перекрыли собой проезд.
«Среди пострадавших 12-летний мальчик из маршрутки и водитель. У ребенка ушибы, а у мужчины травма сотрясение и травма руки. Также за помощью обратился еще один взрослый пассажир», - уточнили в ведомстве.
На месте ДТП идут аварийно-спасательные работы. Организовали реверсивное движение для других водителей.