Три фуры и маршрутка попали в ДТП под Новосибирском - есть пострадавшие

12-летний пассажир маршрутки пострадал в ДТП с фурой под Новосибирском

Массовое ДТП с маршруткой, грузовиком и еще двумя автомобилями произошло 10 февраля в Новосибирской области. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в ГИБДД по региону.