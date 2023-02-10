atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Три фуры и маршрутка попали в ДТП под Новосибирском - есть пострадавшие

10 февраля 2023, 10:17
Фото: ГИБДД Новосибирской области
Фура протаранила маршрутку с пассажирами под Новосибирском

12-летний пассажир маршрутки пострадал в ДТП с фурой под Новосибирском

Массовое ДТП с маршруткой, грузовиком и еще двумя автомобилями произошло 10 февраля в Новосибирской области. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в ГИБДД по региону.

Днем на трассе Р-256 фура врезалась в маршрутку №551, которая везла пассажиров из Линево в Бердск. Общественный транспорт занесло в два других грузовичка.

Движение на аварийном участке парализовало. Автомобили превратились в месиво и перекрыли собой проезд.

«Среди пострадавших 12-летний мальчик из маршрутки и водитель. У ребенка ушибы, а у мужчины травма сотрясение и травма руки. Также за помощью обратился еще один взрослый пассажир», - уточнили в ведомстве.

На месте ДТП идут аварийно-спасательные работы. Организовали реверсивное движение для других водителей.

#Алина Шефер#ДТП#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Количество жертв обрушения дома на Линейной в Новосибирске достигло 13 человек
Сегодня, 02:56
Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
Вчера, 04:18
Что известно о подозреваемых во взрыве дома на Линейной, 39 в Новосибирске
Сегодня, 05:49
"Экология-Новосибирск" всё: МинЖКХ назначило нового регоператора по обращению с ТБО
Сегодня, 08:30
Президент Владимир Путин открыл новый терминал в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске
Сегодня, 02:21
Власти оплатят лечение и эвакуацию впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска
Сегодня, 08:24