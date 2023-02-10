В 2022 году МСП получили льготных кредитов на 812,5 млрд руб. по поручительству НГС

Первым по приросту финансовой поддержки МСП стал Краснодарский край. Там с 2021 по 2022 год объем выданных кредитов вырос в 2,5 раза, до 31,8 миллиарда рублей. За ним идут Москва и Нижегородская область с увеличением в два раза (139,4 млрд и 22,2 млрд рублей соответственно). На третьем месте — Башкирия, где объем финансовой поддержки с 2021 года вырос в 1,9 раза (до 21,1 млрд).