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В 2022 году МСП получили льготных кредитов на 812,5 млрд руб. по поручительству НГС

10 февраля 2023, 07:36
Фото: pxhere.com
Поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС) позволили малому и среднему бизнесу привлечь 812,5 миллиарда рублей льготных кредитов в 2022 году. Оператором системы выступает Корпорация МСП.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что по итогам 2022 года объем кредитов с поручительством вырос на 68% относительно 2021 года. Одновременно в 2,5 раза выросло число МСП, получивших эту поддержку. По его словам, таких показателей удалось добиться за счет совершенствования гарантийного механизма, расширения использования «зонтичных» поручительств и пересмотра требований к работе гарантийных организаций в регионах, передает tass.ru.

«Важное значение имели также антикризисные изменения Банка России, внесенные в Программу стимулирования кредитования. Это позволило предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня ключевой ставки», — добавил Андрей Белоусов.

Первым по приросту финансовой поддержки МСП стал Краснодарский край. Там с 2021 по 2022 год объем выданных кредитов вырос в 2,5 раза, до 31,8 миллиарда рублей. За ним идут Москва и Нижегородская область с увеличением в два раза (139,4 млрд и 22,2 млрд рублей соответственно). На третьем месте — Башкирия, где объем финансовой поддержки с 2021 года вырос в 1,9 раза (до 21,1 млрд).

Как отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, организация будет увеличивать число получателей поддержки. По его словам, для них важно, что более 40 тысяч кредитных договоров (75%) с использованием НГС заключили именно микропредприятия.

«Одновременно примерно вдвое, до почти 8,5 тысячи, выросло и число договоров с малыми предприятиями, получившими финансовую поддержку с использованием входящих в НГС организаций», — сказал Александр Исаевич.

Отмечается, что больше всего кредитов привлекли МСП в обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве, сферах транспортировки и хранения, общественного питания и гостиничного бизнеса.

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