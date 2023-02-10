В Новосибирске на здании правительства региона спустили флаги в день траура

Флаги приспустили на здании правительства Новосибирской области. Сегодня, 10 февраля, в регионе объявлен день траура по погибшим при взрыве газа в доме на улице Линейной, 39.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. Это означает, что в этот скорбный день отменяются все мероприятия и праздники. Также из областных эфирных сеток убрали развлекательные программы. На здании правительства Новосибирской области приспустили государственные флаги. Сибиряки приносят цветы к ограждениям у взорвавшегося дома. Приносят соболезнования родным и близким погибших. Напомним, 9 февраля произошел взрыв газа в доме на Линейной, 39 в Новосибирске. Здание частично разрушилось – буквально поделилось на две части. Известно на данный момент о 13 погибших, 21 человек пострадал. Взрыв дома на Линейной вошел в число самых крупных катастроф за историю Новосибирска Узнать подробнее