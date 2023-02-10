В Новосибирске на здании правительства региона спустили флаги в день траура

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. Это означает, что в этот скорбный день отменяются все мероприятия и праздники.
Также из областных эфирных сеток убрали развлекательные программы. На здании правительства Новосибирской области приспустили государственные флаги.
Сибиряки приносят цветы к ограждениям у взорвавшегося дома. Приносят соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, 9 февраля произошел взрыв газа в доме на Линейной, 39 в Новосибирске. Здание частично разрушилось – буквально поделилось на две части. Известно на данный момент о 13 погибших, 21 человек пострадал.