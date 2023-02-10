atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В Новосибирске на здании правительства региона спустили флаги в день траура

10 февраля 2023, 06:19
Фото: atas.info
Флаги спустили на здании правительства НСО - объявлен траур из-за взрыва в доме
Флаги приспустили на здании правительства Новосибирской области. Сегодня, 10 февраля, в регионе объявлен день траура по погибшим при взрыве газа в доме на улице Линейной, 39.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. Это означает, что в этот скорбный день отменяются все мероприятия и праздники.

Также из областных эфирных сеток убрали развлекательные программы. На здании правительства Новосибирской области приспустили государственные флаги.

Сибиряки приносят цветы к ограждениям у взорвавшегося дома. Приносят соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 9 февраля произошел взрыв газа в доме на Линейной, 39 в Новосибирске. Здание частично разрушилось – буквально поделилось на две части. Известно на данный момент о 13 погибших, 21 человек пострадал.

Взрыв дома на Линейной вошел в число самых крупных катастроф за историю Новосибирска
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Траур#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Количество жертв обрушения дома на Линейной в Новосибирске достигло 13 человек
Сегодня, 02:56
Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске
Вчера, 03:25
Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
Вчера, 04:18
В Новосибирске задержали «газовщиков», которые могут быть причастны к взрыву дома
Вчера, 12:48
Президент Владимир Путин открыл новый терминал в «Толмачево» в Новосибирске
Сегодня, 02:21
В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура
Сегодня, 01:38