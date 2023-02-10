В Новосибирске подозреваемая по делу о взрыве в доме отправится в СИЗО на два месяца

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
45-летней жительнице Омской области избрали меру пресечения по делу о хлопке газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске. Ирину Урбах взяли под стражу: она отправится в СИЗО на два месяца.
Женщине предъявлено обвинение по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц.
Напомним, что подозреваемая вместе с 25-летним коллегой накануне взрыва газа в доме на Линейной приходили чинить газовое оборудование. После этого, 9 февраля в доме произошла утечка газа. Там рухнуло два подъезда. Погибли 13 людей.