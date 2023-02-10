atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

В Новосибирске подозреваемая по делу о взрыве в доме отправится в СИЗО на два месяца

10 февраля 2023, 08:44
Фото: СУ СК по НСО
Женщину начали судить сегодня
На два месяца в СИЗО отправится Ирина Урбах, которая может быть причастна к взрыву газа в доме на Линейной, 39.

45-летней жительнице Омской области избрали меру пресечения по делу о хлопке газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске. Ирину Урбах взяли под стражу: она отправится в СИЗО на два месяца.

Женщине предъявлено обвинение по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц.

В Новосибирске задержали «газовщиков», которые могут быть причастны к взрыву дома
Узнать подробнее

Напомним, что подозреваемая вместе с 25-летним коллегой накануне взрыва газа в доме на Линейной приходили чинить газовое оборудование. После этого, 9 февраля в доме произошла утечка газа. Там рухнуло два подъезда. Погибли 13 людей. 

Что известно о подозреваемых во взрыве дома на Линейной, 39 в Новосибирске
Узнать подробнее
Взрыв дома на Линейной вошел в число самых крупных катастроф за историю Новосибирска
Узнать подробнее
#Взрыв#Погиб#Дом#Пострадавшие#Происшествия#Общество#Суд#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Количество жертв обрушения дома на Линейной в Новосибирске достигло 13 человек
Сегодня, 02:56
Что известно о доме №39 на Линейной, в котором произошел взрыв газа в Новосибирске
Вчера, 03:25
Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
Вчера, 04:18
"Экология-Новосибирск" всё: МинЖКХ назначило нового регоператора по обращению с ТБО
Сегодня, 08:30
Президент Владимир Путин открыл новый терминал в «Толмачево» в Новосибирске
Сегодня, 02:21
Суд над подозреваемыми во взрыве газа начался в Новосибирске: что о них известно
Сегодня, 08:10