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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

«Черное небо» и грязный воздух: режим неблагоприятных метеоусловий до 12 февраля

10 февраля 2023, 05:23
Фото: 1MI
Морозы нагрянули к выходным

В Новосибирске ввели режим неблагоприятных условий до 12 февраля

Неблагоприятные метеоусловия сохраняются в Новосибирске с 9 февраля, о чем свидетельствуют данные синоптиков.

«Западно-Сибирский» гидрометцентр сообщает, что с 18 часов 9 февраля до 13 часов 12 февраля на территории Новосибирска сохраняются метеоусловия, которые неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

В связи с этим в городе введен режим неблагоприятных условий. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

Ранее режим неблагоприятных метеоусловий вводили с 1 по 6 февраля. Сейчас температура воздуха составляет -26 мороза. Такая температура продержится весь день. К вечеру станет немного теплее: до -17 градусов.

До -30 °C! В конце недели в Новосибирск возвращаются февральские морозы
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Напомним, что к концу недели температура воздуха по ночам в городе опустится до -30 °C. Прогноз погоды на февраль смотрите по ссылке

#Эмилия Губарева#Погода#Морозы#Город#Новосибирск#Неблагоприятные метеоусловияя
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