«Черное небо» и грязный воздух: режим неблагоприятных метеоусловий до 12 февраля

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
«Западно-Сибирский» гидрометцентр сообщает, что с 18 часов 9 февраля до 13 часов 12 февраля на территории Новосибирска сохраняются метеоусловия, которые неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.
В связи с этим в городе введен режим неблагоприятных условий. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.
Ранее режим неблагоприятных метеоусловий вводили с 1 по 6 февраля. Сейчас температура воздуха составляет -26 мороза. Такая температура продержится весь день. К вечеру станет немного теплее: до -17 градусов.
Напомним, что к концу недели температура воздуха по ночам в городе опустится до -30 °C. Прогноз погоды на февраль смотрите по ссылке.