Власти оплатят лечение и эвакуацию впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска

Напомним, с 4 января в коме в частной индонезийской клинике находится жительница Новосибирска Елена Новосельцева. Ее семья уже не могла оплачивать дорогостоящее лечение и обратилась за помощью к властям региона, чтобы они помогли эвакуировать женщину в Россию.