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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:27

Власти оплатят лечение и эвакуацию впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска

10 февраля 2023, 08:24
Фото: Фото предоставлены Натальей Новосельцевой - дочерью Елены
Впавшую в кому на Бали женщину перевезут в Новосибирск за счет фонда правительства региона. Об этом сообщили в областном Минздраве 10 февраля.
«Правительство Новосибирской области 10 февраля выделило из резервного фонда деньги на оплату лечения Елены Новосельцевой, эвакуации и долга клиники в Индонезии, где она находится в коме. Уже составили план перелета, сделают это в короткие сроки», — рассказала Atas.info пресс-секретарь министерства здравоохранения Новосибирской области Светлана Шуваева.

Подготовку к медицинской репатриации сибирячки осуществляли федеральные и региональные ведомства. Перед ними стояли задачи — найти бригаду медиков для сопровождения женщины, договориться о перелете с властями Индонезии и другие.

«Сегодня я иду подписывать договор об оплате лечения мамы и ее эвакуации на родину. Возможно в понедельник они будут покупать билеты, но пока точно не говорили, в какой из дней привезут», - сообщил Atas.info сын сибирячки Антон.

Напомним, с 4 января в коме в частной индонезийской клинике находится жительница Новосибирска Елена Новосельцева. Ее семья уже не могла оплачивать дорогостоящее лечение и обратилась за помощью к властям региона, чтобы они помогли эвакуировать женщину в Россию.

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#Лечение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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