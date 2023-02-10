Власти оплатят лечение и эвакуацию впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
«Правительство Новосибирской области 10 февраля выделило из резервного фонда деньги на оплату лечения Елены Новосельцевой, эвакуации и долга клиники в Индонезии, где она находится в коме. Уже составили план перелета, сделают это в короткие сроки», — рассказала Atas.info пресс-секретарь министерства здравоохранения Новосибирской области Светлана Шуваева.
Подготовку к медицинской репатриации сибирячки осуществляли федеральные и региональные ведомства. Перед ними стояли задачи — найти бригаду медиков для сопровождения женщины, договориться о перелете с властями Индонезии и другие.
«Сегодня я иду подписывать договор об оплате лечения мамы и ее эвакуации на родину. Возможно в понедельник они будут покупать билеты, но пока точно не говорили, в какой из дней привезут», - сообщил Atas.info сын сибирячки Антон.
Напомним, с 4 января в коме в частной индонезийской клинике находится жительница Новосибирска Елена Новосельцева. Ее семья уже не могла оплачивать дорогостоящее лечение и обратилась за помощью к властям региона, чтобы они помогли эвакуировать женщину в Россию.