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Posted 10 февраля 07:11

Published 10 февраля 07:11

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Жительница Новосибирска вспомнила первые минуты после взрыва в доме

10 февраля 2023, 07:11
Фото: atas.info
Сибирячка рассказала, как помогала на месте взрыва дома в Новосибирске
Сибирячка Татьяна Сидельникова вспомнила первые страшные минуты после взрыва газа в доме в Новосибирске. Она оказывала помощь пострадавшим.

Женщина проживает в соседнем от взорвавшегося 9 февраля доме на улице Линейной. Она долгое время занималась поисками людей в составе волонтерского отряда «ЛизаАлерт», поэтому решила, что ее опыт пригодится и отправилась на место ЧП.

«Я проснулась из-за грохота за окном. Подумала, что началась бомбежка, а потом выглянула и увидела, как рухнула часть соседнего дома», — рассказала Татьяна.

Сибирячка взяла теплые вещи мужа и побежала на помощь соседям. Возле развали она услышала жуткие крики людей и позвала спасателей.

Татьяна нашла стоящего на морозе 7-летнего мальчика и забрала к себе домой. Его мама не успела выбежать из подъезда.

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#Алина Шефер#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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