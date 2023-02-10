Жительница Новосибирска вспомнила первые минуты после взрыва в доме

Posted 10 февраля 07:11
Published 10 февраля 07:11
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Женщина проживает в соседнем от взорвавшегося 9 февраля доме на улице Линейной. Она долгое время занималась поисками людей в составе волонтерского отряда «ЛизаАлерт», поэтому решила, что ее опыт пригодится и отправилась на место ЧП.
«Я проснулась из-за грохота за окном. Подумала, что началась бомбежка, а потом выглянула и увидела, как рухнула часть соседнего дома», — рассказала Татьяна.
Сибирячка взяла теплые вещи мужа и побежала на помощь соседям. Возле развали она услышала жуткие крики людей и позвала спасателей.
Татьяна нашла стоящего на морозе 7-летнего мальчика и забрала к себе домой. Его мама не успела выбежать из подъезда.