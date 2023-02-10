Жительница Новосибирска вспомнила первые минуты после взрыва в доме

Женщина проживает в соседнем от взорвавшегося 9 февраля доме на улице Линейной. Она долгое время занималась поисками людей в составе волонтерского отряда «ЛизаАлерт», поэтому решила, что ее опыт пригодится и отправилась на место ЧП.