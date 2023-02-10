Жуткие морозы до -37 °C нагрянут в Новосибирскую область

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь с пятницы, на субботу 11 февраля местами похолодает до -37 °C. Днем потеплеет до -14…-19 °C, но местами будет -24 °C.
Ночью 12 февраля в Новосибирск нагрянет мороз до -28…-30 °C, а в области похолодает до -32…-34 °C. Дневная температура составит -17…-19 °C.
Помимо резкого похолодания, в городе будут туманы и изморозь. На дорогах появится гололедица.
Сервис «Яндекс. Погода» дает более мягкий прогноз на выходные. Так, в субботу 11 февраля ночью будет -24 °C, а днем -14 °C.
В воскресенье, 12 февраля потеплеет до -16 °C ночью и -9 °C днем. Осадков не ожидается.
Напомним, что в Новосибирске введен режим «черного неба». Его продлили до 12 февраля.