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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Жуткие морозы до -37 °C нагрянут в Новосибирскую область

10 февраля 2023, 13:06
Фото: 1MI
Заметное похолодание можно ощутить на выходных

В Новосибирске ожидаются морозы до -37 °C на выходных

В ближайшие выходные в Новосибирской области заметно похолодает. Столбики термометров покажут -37 °C, о чем свидетельствуют синоптики.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь с пятницы, на субботу 11 февраля местами похолодает до -37 °C. Днем потеплеет до -14…-19 °C, но местами будет -24 °C.

Ночью 12 февраля в Новосибирск нагрянет мороз до -28…-30 °C, а в области похолодает до -32…-34 °C. Дневная температура составит -17…-19 °C.

Помимо резкого похолодания, в городе будут туманы и изморозь. На дорогах появится гололедица.

Сервис «Яндекс. Погода» дает более мягкий прогноз на выходные. Так, в субботу 11 февраля ночью будет -24 °C, а днем -14 °C.

В воскресенье, 12 февраля потеплеет до -16 °C ночью и -9 °C днем. Осадков не ожидается.

Напомним, что в Новосибирске введен режим «черного неба». Его продлили до 12 февраля.

«Черное небо» и грязный воздух: режим неблагоприятных метеоусловий до 12 февраля
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#Эмилия Губарева#Погода#Погода в выходные#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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