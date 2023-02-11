Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В субботу, 11 февраля, в 41 раз в Новосибирске прошли старты всероссийской акции "Лыжня России". Городской забег традиционно принимала спортивная база им. Алика Тульского в Академгородке.
"Лыжня России" считается самым массовым спортивным мероприятием в стране.
Новосибирская область впервые присоединилась к "Лыжне России" только с 2004 году. До 2012 года соревнования проходили только в Новосибирске.
На "Лыжне России" найдется место для любой активности. Не обязательно вставать на лыжи, чтобы участвовать в празднике.
В "Лыжне России" участвуют не только обычные любители, но и те, кто серьезно занимается спортом. Обычно, именно среди них разгорается борьба на финише.
Для чиновников, депутатов и бизнесменов была организована отдельная дистанция в 2130 метров. В этом году к привычным 2 километрам прибавили 130 метров в честь грядущего 130-летия Новосибирска.
Пока взрослые выясняли, кто быстрее на лыжне, дети с удовольствием уграли в хоккей на снегу.
А еще "Лыжня России" - место встречи с самыми разными интересными людьми. Например, с легендарной бабушкой Зоей из Академгородка.
Формально спраздник спорта завершился, но на базе им. Алика Тульского всегда ждут любителей активного образа жизни.