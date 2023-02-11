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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

"Лыжня России-2023" прошла в Новосибирке: смотрим фото с морозного забега

11 февраля 2023, 07:18
Фото: nso.ru
На лыжню встали спортсмены самого разного возраста

Тысячи новосибирцев вышли на "Лыжню России-2023": 10 лучших фото

На базе имени Алика Тульского в Новосибирске прошли старты "Лыжни России-2023". Несмотря на мороз, в массовом спортивном мероприятии приняли участие около 3 тысяч человек

В субботу, 11 февраля, в 41 раз в Новосибирске прошли старты всероссийской акции "Лыжня России". Городской забег традиционно принимала спортивная база им. Алика Тульского в Академгородке.

Первыми на дистанцию 500 метров вышли дети в возрасте 6-8 лет
Фото: nso.ru

"Лыжня России" считается самым массовым спортивным мероприятием в стране.

Это соревнования впервые провели в СССР в 1982 году
Фото: nso.ru

Новосибирская область впервые присоединилась к "Лыжне России" только с 2004 году. До 2012 года соревнования проходили только в Новосибирске.

С 2012 года такие состязания начали проводить и в районах области
Фото: nso.ru

На "Лыжне России" найдется место для любой активности. Не обязательно вставать на лыжи, чтобы участвовать в празднике.

Гости базы им. Тульского с удовольствием играли в настольные игры
Фото: nso.ru

В "Лыжне России" участвуют не только обычные любители, но и те, кто серьезно занимается спортом. Обычно, именно среди них разгорается борьба на финише.

Спортсмены финишируют плотной группой
Фото: nso.ru

Для чиновников, депутатов и бизнесменов была организована отдельная дистанция в 2130 метров. В этом году к привычным 2 километрам прибавили 130 метров в честь грядущего 130-летия Новосибирска.

Вип-забег возглавлял губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Фото: nso.ru

Пока взрослые выясняли, кто быстрее на лыжне, дети с удовольствием уграли в хоккей на снегу.

И это тоже часть "Лыжни России"
Фото: nso.ru

А еще "Лыжня России" - место встречи с самыми разными интересными людьми. Например, с легендарной бабушкой Зоей из Академгородка.

Обычно бабушку Зою можно встретить около ТЦ Академгородка, где она поет и торгует самодельными сувенирами
Фото: nso.ru

Формально спраздник спорта завершился, но на базе им. Алика Тульского всегда ждут любителей активного образа жизни.

На базе всю зиму готовят лыжные трассы разной протяженности
Фото: nso.ru
#Лыжня России-2023#Зима#Спорт#Спортсмены#Новосибирск
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