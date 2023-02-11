Новые квартиры получат пострадавшие при обрушении дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
По словам главы Новосибирской области, сейчас оформляются документы, которые позволят включить дом в региональную программу по расселению аварийного жилья. Источником средств станет резервный фонд региона.
Каждая проживающая в разрушенном доме семья сможет рассчитывать на получение новой квартиры или равноценной ей выплаты.
Также ранее стало известно, что семьям погибших в результате взрыва газа в доме выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей.
Напомним, что взрыв произошел 9 февраля на улице Линейная, 39. В доме была утечка газа. Хлопок разрушил подъезды, а под завалами остались люди. Всего погибших – 13 человек. Дом восстановлению не подлежит, его признают аварийным.