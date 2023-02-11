atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Новые квартиры получат пострадавшие при обрушении дома в Новосибирске

11 февраля 2023, 05:36
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Дом восстановить невозможно
Губернатор Андрей Травников сообщил, что всех жителей дома на Линейной улице, который взорвался в Новосибирске, обеспечат жильем.

По словам главы Новосибирской области, сейчас оформляются документы, которые позволят включить дом в региональную программу по расселению аварийного жилья. Источником средств станет резервный фонд региона.

Каждая проживающая в разрушенном доме семья сможет рассчитывать на получение новой квартиры или равноценной ей выплаты.

Также ранее стало известно, что семьям погибших в результате взрыва газа в доме выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей.

Семьям погибших при взрыве дома в Новосибирске выплатят по 1 млн рублей
Узнать подробнее

Напомним, что взрыв произошел 9 февраля на улице Линейная, 39. В доме была утечка газа. Хлопок разрушил подъезды, а под завалами остались люди. Всего погибших – 13 человек. Дом восстановлению не подлежит, его признают аварийным.

Траур в Новосибирске, 13 погибших при взрыве дома, арест газовщиков-мошенников
Узнать подробнее
#Взрыв#Погиб#ЧП#Дом#Пострадавшие#Общество#Город#Происшествия#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Количество жертв обрушения дома на Линейной в Новосибирске достигло 13 человек
Вчера, 02:56
Взрыв дома на Линейной вошел в число самых крупных катастроф за историю Новосибирска
Вчера, 05:37
В Новосибирске 534 многоэтажных дома подключены к газоснабжению
Вчера, 12:11
"Экология-Новосибирск" всё: МинЖКХ назначило нового регоператора по обращению с ТБО
Вчера, 08:30
В Новосибирске подозреваемая по делу о взрыве в доме отправится в СИЗО на два месяца
Вчера, 08:44
Власти оплатят лечение и эвакуацию впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска
Вчера, 08:24