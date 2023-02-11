В Новосибирске подготовили 9 бомбоубежищ

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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По данным ведомства УФССП, должник в назначенный срок не исполнил судебное решение. Тогда пристав-исполнитель вынесла постановление, чтобы взыскать исполнительный сбор в размере 50 тысяч рублей. Затем должника привлекли к административной ответственности.
По итогу, муниципальное предприятие подготовило бомбоубежища в надлежащий вид: установило защитно-герметические двери и аварийные резервуары. Также были отремонтировано водоснабжение, теплоснабжение и освобождены аварийные выходы.
Напомним, что ранее в Новосибирске искали 9 пропавших бомбоубежищ. Их незаконно исключили из реестра муниципальной собственности.