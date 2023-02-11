В Новосибирске подготовили 9 бомбоубежищ

По данным ведомства УФССП, должник в назначенный срок не исполнил судебное решение. Тогда пристав-исполнитель вынесла постановление, чтобы взыскать исполнительный сбор в размере 50 тысяч рублей. Затем должника привлекли к административной ответственности.