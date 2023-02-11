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Published Сегодня, 04:44

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Updated Сегодня, 04:46

В Новосибирске подготовили 9 бомбоубежищ

11 февраля 2023, 04:44
Фото: 1MI
Бомбоубежища привели в порядок
Судебные приставы обязали муниципальное предприятие восстановить 9 бомбоубежищ, о чем сообщили в УФССП по Новосибирской области.

По данным ведомства УФССП, должник в назначенный срок не исполнил судебное решение. Тогда пристав-исполнитель вынесла постановление, чтобы взыскать исполнительный сбор в размере 50 тысяч рублей. Затем должника привлекли к административной ответственности.

По итогу, муниципальное предприятие подготовило бомбоубежища в надлежащий вид: установило защитно-герметические двери и аварийные резервуары. Также были отремонтировано водоснабжение, теплоснабжение и освобождены аварийные выходы.

В Новосибирске бесследно исчезли 9 бомбоубежищ
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Напомним, что ранее в Новосибирске искали 9 пропавших бомбоубежищ. Их незаконно исключили из реестра муниципальной собственности. 

#Эмилия Губарева#Бомбоубежище#Общество#Город#Новосибирск
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