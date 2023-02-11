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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

В центре Новосибирска заканчивают демонтаж главной елки

11 февраля 2023, 09:19
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Скульптуры с площади уже убраны
Новогодние украшения начали убирать в центре Новосибирска в конце января. К демонтажу елки у НОВАТа приступили на днях.

В Новосибирске заканчивается демонтаж елки на площади Ленина. Работники сняли гирлянды и почти разобрали конструкцию, о чем сообщают Atas.info очевидцы.

«Сегодня проезжала мимо площади и елку рабочие уже вот-вот демонтируют. Пару дней назад убрали все ледяные скульптуры. А в Первомайском сквере оленей и не трогали», - сказала сибирячка Алена.
«Подсветку у елки выключили давно, обещали начать демонтаж с 11 января, но сегодня работы уже заканчивают», - поделился новосибирец Николай.

За очистку Театральной площади от праздничных украшений мэрия Новосибирска заплатила более полумиллиона рублей, о чем свидетельствует информация с сайта госзакупок.

Вывезли около 540 кубометров льда, а гирлянды и украшения доставили на муниципальный склад.

Напомним, что недавно открыли проезд по улице Ленина, которая была пешеходной с ноября 2022 года.

В Новосибирске открыли проезд по улице Ленина
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#Эмилия Губарева#Демонтаж#Елка#Ленина#Город#Новосибирск
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