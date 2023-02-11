В центре Новосибирска заканчивают демонтаж главной елки

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Новосибирске заканчивается демонтаж елки на площади Ленина. Работники сняли гирлянды и почти разобрали конструкцию, о чем сообщают Atas.info очевидцы.
«Сегодня проезжала мимо площади и елку рабочие уже вот-вот демонтируют. Пару дней назад убрали все ледяные скульптуры. А в Первомайском сквере оленей и не трогали», - сказала сибирячка Алена.
«Подсветку у елки выключили давно, обещали начать демонтаж с 11 января, но сегодня работы уже заканчивают», - поделился новосибирец Николай.
За очистку Театральной площади от праздничных украшений мэрия Новосибирска заплатила более полумиллиона рублей, о чем свидетельствует информация с сайта госзакупок.
Вывезли около 540 кубометров льда, а гирлянды и украшения доставили на муниципальный склад.
Напомним, что недавно открыли проезд по улице Ленина, которая была пешеходной с ноября 2022 года.