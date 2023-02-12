Подозреваемые не признают себя виновными, Ирина Урбах не знает, могли ли ее действия привести к трагедии, и считает, что экспертиза должна это выявить. Евгений Кавун свою вину отрицает, так как работает в этой сфере уже три года, и ни разу не сталкивался с недовольством потребителей услуг.