Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
По делу о взрыве задержаны двое подозреваемых - Ирина Урбах, представлявшаяся контролером газовой службы, и Евгений Кавун, выполнявший работы по договорам, которые заключала Ирина Урбах с жильцами домов. Обоих задержали пока на два месяца, их дальнейшая судьба будет решаться в суде.
Задержанные обвиняются по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3, ст. 238 УК РФ). Максимальный срок по этой статье составляет 10 лет.
Подозреваемые не признают себя виновными, Ирина Урбах не знает, могли ли ее действия привести к трагедии, и считает, что экспертиза должна это выявить. Евгений Кавун свою вину отрицает, так как работает в этой сфере уже три года, и ни разу не сталкивался с недовольством потребителей услуг.