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Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Подозреваемым в причастности к взрыву в Новосибирске могут дать реальные сроки

12 февраля 2023, 03:26
Фото: 1MI
Задержанных обвиняют по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

До 10 лет грозит подозреваемым по делу о взрыве в Новосибирске, если докажут их вину.

По делу о взрыве задержаны двое подозреваемых, приехавших из Омской области. Это Ирина Урбах и Евгений Кавун, которые ходили по квартирам в доме 39 на ул. Линейной, представляясь сотрудниками газовой службы.

По делу о взрыве задержаны двое подозреваемых - Ирина Урбах, представлявшаяся контролером газовой службы, и Евгений Кавун, выполнявший работы по договорам, которые заключала Ирина Урбах с жильцами домов. Обоих задержали пока на два месяца, их дальнейшая судьба будет решаться в суде.

Задержанные обвиняются по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3, ст. 238 УК РФ). Максимальный срок по этой статье составляет 10 лет.

Подозреваемые не признают себя виновными, Ирина Урбах не знает, могли ли ее действия привести к трагедии, и считает, что экспертиза должна это выявить. Евгений Кавун свою вину отрицает, так как работает в этой сфере уже три года, и ни разу не сталкивался с недовольством потребителей услуг.

Расследовать дело о взрыве дома в Новосибирске помогают криминалисты из Москвы
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#Ольга Храмушкина#Взрыв#ЧП#Пострадавшие#Суд#Общество#Происшествия#Город#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Новосибирская область
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