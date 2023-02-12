Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Общественные обсуждения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) на портале "Электронная демократия", которые предусматривают появление в историческом центре Новосибирска высотных домов до 30 этажей, вызвало небывалый интерес у горожан. За неделю оставлено более 1300 комментариев. И хотя изменения в ПЗЗ, предложенные к обсуждению затрагивают многие участки, большинство участников вело речь именно о предполагаемой застройке участка на улице Ленина, где сейчас расположен магазин "Универсам".
Участница инициативной группы жителей "тихого центра" Анастасия Рязанова все дни пристально следило за ходом общественных обсуждений. По ее словам предварительные итоги можно разделить на две части. Что касается ветки о внесении изменений в ПЗЗ, где могли делится своим мнением жители всего города, то там перевес оказался на стороне мэрии и застройщика, которые предлагают узаконить перезонирование.
"В основном это короткие комментарии из серии "я за благоустройство", "я за развитие города" и так далее. Хотя точечная застройка такой высоты – это не совсем развитие и благоустройство. Это как раз полностью убьет эту территорию и она потеряет свою роль историческую, туристическую, пешеходную", - говорит активистка.
В то же время в другой ветке, где речь шла о проекте планировки "тихого центра", где могли оставлять комментарии только жители этой территории, противников строительства жилого комплекса на месте "Универсама" большинство. "И тут люди развернуто аргументируют свою точку зрения, почем у этого нельзя допустить", - комментирует Анастасия Рязанова.
Ранее мы рассказывали о том, что участники общественных обсуждений заметили – уже опубликованные комментарии против инициативы мэрии исчезают с сайта, а их авторам звонят из городского департамента строительства и архитектуры и предлагают высказать свое мнение заново.
На запрос редакции, кто и по какой причине удаляет комментарии, в мэрии ответили – модерацию осуществляет специальная комиссия, обеспечение деятельности которой осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.
"Предложения и замечания на общественные обсуждения не должны содержать нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, членов его семьи, а также, в случае подачи предложений и замечаний с помощью информационной системы Новосибирской области "Электронная демократия Новосибирской области", персональных данных участников общественных обсуждений, на распространение которых участники не давали своего согласия", - говорится в ответе о возможных причинах удаления комментариев.