В то же время в другой ветке, где речь шла о проекте планировки "тихого центра", где могли оставлять комментарии только жители этой территории, противников строительства жилого комплекса на месте "Универсама" большинство. "И тут люди развернуто аргументируют свою точку зрения, почем у этого нельзя допустить", - комментирует Анастасия Рязанова.