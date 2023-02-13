Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
По данным газеты «Черепановские вести», Михаил Нижегородцев отправился в зону СВО в сентябре 2022 года.
Мужчина приехал в родное село Крутишка. Там он скоропостижно скончался, пока был в отпуске.
Михаилу было 48 лет. Дома сибиряка должны были представить к награде: в селе узнали, что он подбил вражеский танк.
Причины смерти не названы. По неподтвержденной информации, военнослужащий проходил реабилитацию.
Напомним, что ранее военнослужащий из Новосибирской области Сергей Завацкий, погиб в ходе специальной военной операции