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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

48-летний участник спецоперации умер во время отпуска в Новосибирской области

13 февраля 2023, 09:45
Фото: 1MI
Мужчина умер дома
Участник специальной военной операции Михаил Нижегородцев скончался во время отпуска в Новосибирской области.

По данным газеты «Черепановские вести», Михаил Нижегородцев отправился в зону СВО в сентябре 2022 года.

Мужчина приехал в родное село Крутишка. Там он скоропостижно скончался, пока был в отпуске.

Михаилу было 48 лет. Дома сибиряка должны были представить к награде: в селе узнали, что он подбил вражеский танк.

Причины смерти не названы. По неподтвержденной информации, военнослужащий проходил реабилитацию.

В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» Сергей Завацкий из Новосибирской области
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Напомним, что ранее военнослужащий из Новосибирской области Сергей Завацкий, погиб в ходе специальной военной операции

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирская область
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