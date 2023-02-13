Андрей Зайцев: Услуги спецсвязи становятся все более востребованными для бизнеса

Зайцеву задали вопрос, почему среди всех операторов по перевозке стоит выбирать именно ФГУП ГЦСС. Начальник регионального управления отметил, что это государственный логистический оператор, что является гарантом надежной и безопасной доставки всех видов отправлений и грузов. Ведомство несет полную ответственность за сохранность груза и сроки доставки. Перевозка ценных грузов осуществляется с вооруженным сопровождением. Для того, чтобы поддерживать высокий уровень сервиса, во всех подразделениях Спецсвязи на постоянной основе обеспечивают повышение квалификации сотрудников.