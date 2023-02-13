Андрей Зайцев: Услуги спецсвязи становятся все более востребованными для бизнеса

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:58
Начальник Регионального управления спецсвязи по Сибирскому региону (филиал ФГУП «Главный центр специальной связи») Андрей Зайцев рассказал в беседе с nsk.kp, чем занимается ведомство.
У многих Спецсвязь ассоциируется с доставкой важных и секретных документов. Однако, как объяснил Зайцев, организация предоставляет услуги по доставке любых грузов как по РФ, так и за рубеж. В том числе речь о нестандартных, негабаритных и требующих особых условий транспортировки посылках. Перевозка денег и драгметаллов является одним из основных направлений деятельности спецсвязи.
Кроме того, предприятие оказывает услуги по экспресс-доставке грузов и берет на себя таможенное оформление.
Региональное управление специальной связи по Сибирскому региону — это один из восьми региональных подразделений Главного центра спецсвязи. В состав сибирского подразделения входят десять филиалов: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская и Томская области, Красноярский, Забайкальский, Алтайский края, а также республики Алтай и Бурятия.
Подразделение занимается перевозками уже 83 года. За это время компания заслужила репутацию надежного оператора по доставке любых видов грузов. Начальник управления отметил, что главным конкурентным преимуществом оператора является логистика в самые труднодоступные и удаленные субъекты РФ.
Одна из ключевых задач сибирского управления Спецсвязи, по словам Зайцева, – это обеспечение в системе госуправления сохранности государственной тайны при перевозке секретных документов. В том числе это касается и цифровых носителей.
Как и большинство современных компаний, для повышения эффективности Спецсвязь использует самые современные технологии.
Иван Гайченя, руководитель Главного центра специальной связи, уделяет этому вопросу особое внимание. Совместно с Минцифры ведомство постоянно работает над совершенствованием ИТ-инфраструктуры, цифровизует переводит многие бизнес-процессы, благодаря чему повышается уровень сервисов для клиентов.
«Но чтобы полностью уйти в цифровую сферу, нам предстоит еще большая работа», - признается начальник управления.
По словам Зайцева, в феврале – марте 2022 года сильно выросли запросы на перевозку наличных средств. Через некоторое время ситуация стабилизировалась. Однако во всех филиалах Сибирского региона до сих пор наблюдается тенденция роста объемов перевозок наличности.
На фоне экономической нестабильности организация наращивает качество своих сервисов, именно поэтому оператор пользуется доверием все большего числа клиентов.
По данным ЦБ, на 1 января 2023 года объем наличных средств в обращении в РФ составляет 16,3 трлн рублей. Стоит отметить, что за все время публикации данных этот показатель впервые поднялся на уровень выше 16 трлн рублей.
Зайцев пояснил, что такой рост является характерным для кризисов, когда начинают отключать глобальные сети. Это обусловлено тем, что у простого населения сохраняются потребности в продуктах питания, медицинском обеспечении и для покупки всего этого люди используют наличные деньги.
Услугами спецсвязи могут пользоваться как государственные структуры, так и бюджетные, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. При этом для бизнеса наиболее востребованы такие услуги: экспресс-доставка, перевозка стандартных или негабаритных грузов, а также ценных грузов и предметов искусства.
На фоне того, что в прошлом году многие зарубежные компании ушли с рынка логистики, большая доля коммерческих организаций стала обращаться за услугами перевозок к спецсвязи.
Еще одно важное преимущество организации - широкая сеть плановых маршрутов (более 1200 маршрутов протяженностью более 500 тысяч километров) по всей территории РФ и полное страховое покрытие на всем пути доставки. Благодаря этому компания может предлагать своим клиентам конкурентные тарифы и надежный сервис.
Андрей Зайцев отметил, что в любой работе иногда возникают нестандартные ситуации. К примеру, в декабре прошлого года сотрудникам сибирского управления Спецсвязи по заявке клиента пришлось доставить сложный груз в труднодоступную местность в Республике Саха (Якутия) автотранспортом. До этого тот же клиент заказывал доставку таких грузов исключительно по железной дороге.
Сложные для перевозки грузы условно делятся на 2 основные категории. К первой относятся высокостоимостные товары, как, например, картины. А ко второй категории - грузы, которые требуют специальных условий доставки. Это могут быть биологические образцы или лекарственные препараты.
Из-за тяжелых дорожных и погодных условий (на тот момент было около 50 градусов мороза) доставить этот груз автотранспортом было очень сложно. Однако сотрудники Спецсвязи выполнили доставку успешно, даже не нарушив установленные сроки. Для этого им пришлось проявить настоящий героизм и смекалку.
Зайцеву задали вопрос, почему среди всех операторов по перевозке стоит выбирать именно ФГУП ГЦСС. Начальник регионального управления отметил, что это государственный логистический оператор, что является гарантом надежной и безопасной доставки всех видов отправлений и грузов. Ведомство несет полную ответственность за сохранность груза и сроки доставки. Перевозка ценных грузов осуществляется с вооруженным сопровождением. Для того, чтобы поддерживать высокий уровень сервиса, во всех подразделениях Спецсвязи на постоянной основе обеспечивают повышение квалификации сотрудников.
В 2023 году компания планирует продолжать планомерное развитие всех своих филиалов, которые расположены на территории Сибирского региона, наращивать ресурсную базу своих отделений, в том числе речь о расширении парка транспортных средств и набора услуг, комплементарных бизнесу оператора. Такие меры позволят предоставлять услуги Спецсвязи еще большему количеству клиентов, предвосхищать их ожидания.
Большое количество крупных транзитных транспортных узлов в Сибирском регионе позволит оператору расширять услуги по перевозке грузов ж/д транспортом как по России, так и в международном сообщении.