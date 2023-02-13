За февраль за вывоз мусора новосибирцам выставят два счета от разных регоператоров

«Базу плательщиков нам должны передать, люди будут так же платить, как и раньше — через „Сбербанк“, приложения „Платосфера“ и „Квартплата“. Каждому жителю будут присвоены новые лицевые счета. Во всех этих приложениях за период до 10 февраля будет выставлен счет от ООО „Экология-Новосибирск“ (Оплатить надо будет примерно треть обычной суммы за месяц. Прим.ред.), с 11 февраля счета за вывоз мусора будут от МУП „САХ“. Бумажные договора перезаключать не будем», — объяснил, как будет происходить процесс перехода с точки зрения оплаты Андрей Зыков, директор МУП «САХ».