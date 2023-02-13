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Published Сегодня, 08:55

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Updated Сегодня, 09:57

Две платёжки за мусор придут новосибирцам в марте

13 февраля 2023, 08:55
Фото: atas.info
Андрей Зыков (в центре) на пресс-конференции в мэрии Новосибирска

За февраль за вывоз мусора новосибирцам выставят два счета от разных регоператоров

В феврале МУП «Спецавтохозяйство» стало регоператором по вывозу мусора в Новосибирской области, что вызвало много вопросов — надо ли заключать договор, как и кому платить за февраль. Директор МУП «САХ» рассказал, как будет происходить этот переход, и какие счета будут за вывоз мусора в феврале.

«Базу плательщиков нам должны передать, люди будут так же платить, как и раньше — через „Сбербанк“, приложения „Платосфера“ и „Квартплата“. Каждому жителю будут присвоены новые лицевые счета. Во всех этих приложениях за период до 10 февраля будет выставлен счет от ООО „Экология-Новосибирск“ (Оплатить надо будет примерно треть обычной суммы за месяц. Прим.ред.), с 11 февраля счета за вывоз мусора будут от МУП „САХ“. Бумажные договора перезаключать не будем», — объяснил, как будет происходить процесс перехода с точки зрения оплаты Андрей Зыков, директор МУП «САХ».

«Это будет сделано в платежной системе автоматически. Никаких документов подписывать не нужно», — уточнил Дмитрий Перязев, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

При этом, пока у потребителя остается задолженность перед ООО «Экология-Новосибирск», он будет видеть эти счета. В то же время, новые счета на оплату, начиная с 11 февраля будут приходить уже от МУП «Спецавтохозяйство». (Здесь тоже часть месячной оплаты: доля с 11 по 28 февраля. Прим.ред.)

Саботаж есть, коллапса нет: директор МУП «САХ» о борьбе за мусорную концессию
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13 февраля на пресс-конференции в мэрии директор МУП "САХ" Андрей Зыков подтвердил намерение участвовать в мусорной концессии, на данный момент предприятие является одним из двух участников конкурса.

#Мусор#Спецавтохозяйство#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Оплата
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