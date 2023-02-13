За февраль за вывоз мусора новосибирцам выставят два счета от разных регоператоров

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 09:57
«Базу плательщиков нам должны передать, люди будут так же платить, как и раньше — через „Сбербанк“, приложения „Платосфера“ и „Квартплата“. Каждому жителю будут присвоены новые лицевые счета. Во всех этих приложениях за период до 10 февраля будет выставлен счет от ООО „Экология-Новосибирск“ (Оплатить надо будет примерно треть обычной суммы за месяц. Прим.ред.), с 11 февраля счета за вывоз мусора будут от МУП „САХ“. Бумажные договора перезаключать не будем», — объяснил, как будет происходить процесс перехода с точки зрения оплаты Андрей Зыков, директор МУП «САХ».
«Это будет сделано в платежной системе автоматически. Никаких документов подписывать не нужно», — уточнил Дмитрий Перязев, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.
При этом, пока у потребителя остается задолженность перед ООО «Экология-Новосибирск», он будет видеть эти счета. В то же время, новые счета на оплату, начиная с 11 февраля будут приходить уже от МУП «Спецавтохозяйство». (Здесь тоже часть месячной оплаты: доля с 11 по 28 февраля. Прим.ред.)
13 февраля на пресс-конференции в мэрии директор МУП "САХ" Андрей Зыков подтвердил намерение участвовать в мусорной концессии, на данный момент предприятие является одним из двух участников конкурса.