Газели и автобус своим столкновением спровоцировали пробку в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
«Все пытаются объехать место ДТП по Учительской и Объединения. Из-за этого там затор, не двигаемся с места уже несколько минут», - рассказали читатели Atas.info.
Известно, что несколько часов назад на улице Богдана Хмельницкого не поделили дорогу две газели и маршрутка. О пострадавших информации пока нет. Там уже работают инспекторы ГИБДД.
На онлайн карте 2ГИС отмечается также коллапс в районе улиц Тайгинской и Дунаевского. В целом к 18 часам вечера в Новосибирске дорожная ситуация оценивается в 8 баллов из 10.
Напомним, утром 13 февраля в Новосибирске угодили в ДТП две иномарки. Пострадала пассажирка средних лет.