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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:17

Газели и автобус своим столкновением спровоцировали пробку в Новосибирске

13 февраля 2023, 11:14
Фото: АСТ-54/ВК
Газели и автобус попали в ДТП в Новосибирске
Тройное ДТП с газелями и автобусом произошло на Богдана Хмельницкого в Новосибирске вечером 13 февраля. Сейчас аварийный участок дороги сковала пробка.
«Все пытаются объехать место ДТП по Учительской и Объединения. Из-за этого там затор, не двигаемся с места уже несколько минут», - рассказали читатели Atas.info.

Известно, что несколько часов назад на улице Богдана Хмельницкого не поделили дорогу две газели и маршрутка. О пострадавших информации пока нет. Там уже работают инспекторы ГИБДД.

На онлайн карте 2ГИС отмечается также коллапс в районе улиц Тайгинской и Дунаевского. В целом к 18 часам вечера в Новосибирске дорожная ситуация оценивается в 8 баллов из 10.

Напомним, утром 13 февраля в Новосибирске угодили в ДТП две иномарки. Пострадала пассажирка средних лет.

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#Алина Шефер#ДТП#Тройное ДТП#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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