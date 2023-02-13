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Корпорация МСП: Высокотехнологичные компании в 2023 году получат 15 млрд рублей

13 февраля 2023, 08:11
Фото: pxhere.com
Корпорация МСП объявила о начале приема заявок от малых и средних предприятий на участие в программе кредитования высокотехнологичных компаний. Предполагается предоставление до 500 млн руб. по льготной ставке 3% годовых.

Таким образом, в этом году помощь получат около 100 компаний на сумму не менее 15 млрд руб, сообщает ТАСС.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал об итогах выполнения программы льготного кредитования высокотехнологичных компаний в прошлом году. В нее были внесены изменения, которые делают проще условия участия в ней. Среди них — сокращение перечня основных документов для подтверждения инновационности проекта. Кроме того, были сняты ограничения по числу кредитных договоров и упрощены условия расчета темпов роста выручки и установления ключевого вида деятельности предпринимателя. При этом сотрудники МСП предоставляют помощь в подготовке документации, которая требуется для банка.

Сейчас можно подать заявку в электронном виде. Для этого нужно зайти на цифровую платформу МСП.РФ. Далее заявки направляются в МСП Банк. Для получения финансовой поддержки приоритетными являются компании из 16 отраслей.

Так, поддержку может получить малый и средний бизнес, связанный с искусственным интеллектом, коммуникационными технологиями, интернетом вещей, современными производственными и генетическими технологиями, биотехнологиями, фармацевтикой, технологиями новых материалов и веществ.

Заявки рассматриваются экспертным советом. Помимо Корпорации МСП туда входят представители регионов, «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства стратегических инициатив и других организаций.

Данная льготная программа выполняется МСП Банком совместно с Минэкономразвития в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Согласно постановлению российского правительства, участники должны соблюдать ряд критериев. Кроме соответствия 16 отраслям, предприятия должны иметь отношение к субъектам МСП, а также годовую выручку от 100 миллионов рублей и ее среднегодовой прирост от 12% и более. Вместе с тем компании должны иметь права на результаты интеллектуальной деятельности.

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