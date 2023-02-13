Корпорация МСП: Высокотехнологичные компании в 2023 году получат 15 млрд рублей

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал об итогах выполнения программы льготного кредитования высокотехнологичных компаний в прошлом году. В нее были внесены изменения, которые делают проще условия участия в ней. Среди них — сокращение перечня основных документов для подтверждения инновационности проекта. Кроме того, были сняты ограничения по числу кредитных договоров и упрощены условия расчета темпов роста выручки и установления ключевого вида деятельности предпринимателя. При этом сотрудники МСП предоставляют помощь в подготовке документации, которая требуется для банка.