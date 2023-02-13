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Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Названа возможная причина взрыва газа в Новосибирске

13 февраля 2023, 06:59
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
После прихода мошенников, жильцы чувствовали запах газа
Появилась информация о возможной причине взрыва в доме на Линейной улице в Новосибирске.

По данным Mash Siberia, местные жители говорят, что взрыв газа в доме произошел из-за установки водопроводного шланга на газовую плиту в одной из квартир.

Накануне трагедии, которая произошла 9 февраля в доме № 39 по улице Линейной, к квартирантам ходили мошенники, представляясь сотрудниками газовой службы. Они предлагали частные услуги и чинили газовые плиты.

Местные жители вспоминают, что после установки шланга хозяйка чувствовала сильный запах газа и позвонила в газовую службу. Там ей сообщили о мошенниках.

Через несколько минут приехал настоящий работник службы и устранил утечку. После этого в доме развесили объявления, с просьбой не доверять лже-газовщикам.

Стало известно, чья квартира взорвалась в доме на Линейной в Новосибирске
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