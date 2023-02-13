Названа возможная причина взрыва газа в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
По данным Mash Siberia, местные жители говорят, что взрыв газа в доме произошел из-за установки водопроводного шланга на газовую плиту в одной из квартир.
Накануне трагедии, которая произошла 9 февраля в доме № 39 по улице Линейной, к квартирантам ходили мошенники, представляясь сотрудниками газовой службы. Они предлагали частные услуги и чинили газовые плиты.
Местные жители вспоминают, что после установки шланга хозяйка чувствовала сильный запах газа и позвонила в газовую службу. Там ей сообщили о мошенниках.
Через несколько минут приехал настоящий работник службы и устранил утечку. После этого в доме развесили объявления, с просьбой не доверять лже-газовщикам.