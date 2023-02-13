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Охранникам НГТУ выдадут видеорегистраторы из-за хамского отношения к студентам

13 февраля 2023, 08:57
Фото: 1MI
Охрана грубо общалась со студентами
Сотрудникам охраны технического университета в Новосибирске выдадут видеорегистраторы, так как студенты жаловались на грубость с их стороны.

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) приняли решение выдать охранникам специальные видеорегистраторы, которые будут фиксировать общение сотрудников со студентами.

Ранее обучающиеся в университете не раз жаловались на хамство сотрудников охраны. Гневные отзывы новосибирцы оставляли в сервисе 2ГИС.

В университете провели профилактическую беседу с сотрудниками и руководством о недопустимости таких оскорблений. Как пишет НГС, теперь охранники получат персональные видеорегистраторы, которые будут записывать общение сотрудников и посетителей учебного заведения.

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#Эмилия Губарева#Нгту#Охрана#Камера#Общество#Новосибирск
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