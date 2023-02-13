Охранникам НГТУ выдадут видеорегистраторы из-за хамского отношения к студентам

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) приняли решение выдать охранникам специальные видеорегистраторы, которые будут фиксировать общение сотрудников со студентами.
Ранее обучающиеся в университете не раз жаловались на хамство сотрудников охраны. Гневные отзывы новосибирцы оставляли в сервисе 2ГИС.
В университете провели профилактическую беседу с сотрудниками и руководством о недопустимости таких оскорблений. Как пишет НГС, теперь охранники получат персональные видеорегистраторы, которые будут записывать общение сотрудников и посетителей учебного заведения.