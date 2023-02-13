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О местонахождении Евгения Стамбровского ничего неизвестно с 8 февраля 2023 года. Мужчина ушел из дома по улице 1-й Экскаваторный переулок, 36 в Ленинском районе.
Пропавший 33-летний новосибирец живет с матерью и дедушкой. Ранее он не пропадал. По последним данным, очевидцы видели Евгения возле дома, когда тот покупал сигареты.
Важным фактом является то, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Приметы Евгения: рост 180 см, худощавое телосложение, голубые глаза, длинные волосы темного цвета, усы. В день пропажи был одет в куртку синего цвета.
Напомним, что пропавший в начале января 18-летний студент был найден мертвым под Новосибирском. Незадолго до исчезновения он оставлял предсмертную записку.