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С 8 февраля в Новосибирске ищут пропавшего 33-летнего мужчину с длинными волосами

13 февраля 2023, 01:47
Фото: ДоброСпас-Новосибирск
Последний раз мужчину видели в магазине
В Новосибирске почти неделю ищут без вести пропавшего мужчину, который нуждается в медицинской помощи, сообщает поисковой отряд «ДоброСпас-Новосибирск».

О местонахождении Евгения Стамбровского ничего неизвестно с 8 февраля 2023 года. Мужчина ушел из дома по улице 1-й Экскаваторный переулок, 36 в Ленинском районе.

Пропавший 33-летний новосибирец живет с матерью и дедушкой. Ранее он не пропадал. По последним данным, очевидцы видели Евгения возле дома, когда тот покупал сигареты.

Важным фактом является то, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Приметы Евгения: рост 180 см, худощавое телосложение, голубые глаза, длинные волосы темного цвета, усы. В день пропажи был одет в куртку синего цвета.

Был в депрессии: в Новосибирске погибший студент оставлял предсмертную записку
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Напомним, что пропавший в начале января 18-летний студент был найден мертвым под Новосибирском. Незадолго до исчезновения он оставлял предсмертную записку.

#Эмилия Губарева#Пропал#Поиск#Общество#Город#Новосибирск
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